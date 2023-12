Alveringem kan starten aan dijk rond Stavele: “3,5 miljoen euro aan Vlaamse steun is binnen”

De wateroverlast zal Alveringem nog lang bijblijven van 2023. “Er is een positief feit uit voortgekomen”, zegt burgemeester Liefooghe. “Het dossier is tot in Brussel geraakt en daar door de excellenties begrepen als prioritair aan te pakken.”

Eerst nieuws heet van de naald: de 3,5 miljoen euro aan middelen die naar schatting nodig zullen zijn om Stavele via een dijkverhoging te beschermen tegen overstroming, zijn binnen. Dat bevestigt Carmen De Rudder, woordvoerder van Vlaams minister Hilde Crevits.

“Het zijn vooral de kabinetten van de ministers Peeters en Demir die betrokken zijn. Maar minister Crevits en haar kabinetschef volgden het dossier mee op. Op aansturen van de taskforce reserveert Vlaanderen 3,5 miljoen euro voor Stavele. De nodigen budgetten zijn hiervoor voorzien”, laat Carmen De Rudder ons weten.

Opgetogen

De Alveringemse burgemeester Liefooghe reageert opgetogen als wij hem het nieuws voorleggen.

“Wij komen niks te kort in Alveringem. Maar de voorbije 20 jaar heeft de gemeente haar spaarpot gebruikt voor vele duurzame investeringen. Zonder financiële hulp zouden we een zware lening moeten aangaan voor Stavele. Dat Vlaanderen bijspringt, is niet meer dan logisch! Dit is een dossier van de IJzer en die loopt niet door Stavele, maar van Frankrijk tot in Nieuwpoort. Het is dan ook niet normaal dat wij lange tijd moederziel alleen bezig zijn geweest. Ik herinner mij begin november, toen ik met de burgemeester van Poperinge vergaderde over het water in Roesbrugge en Stavele. We zagen het van ver aankomen, dat wij dat in ons eentje geen meester zouden zijn. Er moest gepompt worden in Veurne en Nieuwpoort, iets waarvoor wij niet bevoegd zijn. De gouverneur heeft dan spoedig het provinciaal niveau ingeroepen, waardoor we beter gewapend werden”, klinkt het.

“Ik dank Hilde Crevits en vooral Jan Jambon die op 12 november in alle stilte naar Stavele zijn gekomen. Nadat de burgemeesters en Frank Depoorter hem hadden gebriefd, besliste hij om snel een taskforce op te richten. De daadkracht van de minister-president tijdens die voormiddag heeft het verschil gemaakt.”