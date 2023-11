“Als ouders hun kinderen naar school moeten dragen, is het tijd voor actie”: brandweer bouwt stelling van tientallen meter lang boven overstroomde dreef

Voortaan hoeft het gezin Logghe niet meer door de golven van hun overstroomde dreef te ploeteren om van en naar hun huis te geraken in Noordschote, bij Lo-Reninge. De brandweer bouwde een speciale stelling van veertig meter lang boven het water. “Nu voelen we ons veiliger.”



Het is al pikdonker wanneer Lene (9) met mama Tine (44) maandagavond naar de dokter vertrekken via de enige dreef die hun woning verbindt met de buitenwereld. Lene moet normaal gedragen worden, want het water is er gestegen tot een meter en veranderd tot een golvende zee door een toegenomen westenwind.

Veilig en droog

“Voor het eerst in dagen geraken we veilig en droog tot aan de auto, want we wandelen nu over het water”, vertelt Lene. “Met dank aan de vrijwilligers van Brandweer Westhoek.”

Met man en macht bouwden zij een stelling boven de overstroomde dreef en brug over de Ieperlee. “Als ouders hun kinderen naar school moeten dragen, is het tijd voor actie”, vindt brandweerkapitein Guido Snick. “Er wordt ook voorspeld dat het water hier zeer traag zal zakken. Van een aannemer kregen we deze stelling in bruikleen van zo’n veertig meter lang tot zeventig centimeter hoog, wat nog zo’n twintig centimeter is boven het huidig waterpeil. Dat zou moeten volstaan.”

“De laatste tijd moest ik zelfs op de rug van papa”

De ‘waterstelling’ is een primeur voor de lokale brandweerpost. “We zijn er trots op. De ondergrond is er stabiel genoeg”, verzekert Snick. “We hebben ze eerst getest met veel brandweermannen die zich extra verzwaarden met zandzakken op de schouders. Aan de stelling hebben we een leuning voorzien om het evenwicht van de gebruikers te verzekeren.”

“Héél handig”, vindt Tine. “Wij wonen hier intussen langer dan acht jaar en het is de eerste keer dat de toegangsweg naar ons huis zo sterk overstroomt. Het water komt tot boven onze laarzen en het valt op dat het sinds maandag harder waait. De auto gebruiken we hier al sinds woensdag niet meer, want het werd te riskant.”

“Daarna moesten we met onze botten door het water en de laatste tijd moest ik zelfs op de rug van papa”, zegt Lene. “Mijn zus zou meegesleurd worden deze sterke stroming en wind, dat wil ik niet meteen”, lacht Briek (13).

“Een pluim voor iedereen die ons hielp”, aldus papa Youri (44). “We gaan dit jaar zeker weer een kalender kopen bij de brandweer.” (TP)