“Als het water over deze dijk komt, zijn de gevolgen groot”: historische overstroming dreigt zich na dertig jaar te herhalen

Het had veel voeten in de aarde om een winterdijk te bouwen bij De Blankaart na de historische overstroming van dertig jaar geleden. Nu dreigt het water ook deze dijk te overstijgen. Met man en macht bouwde de brandweer een dam op de dijk om het huis van Stefaan Kempynck en zijn buren te beschermen. “Als het water hier over komt, zijn de gevolgen groot. Niet alleen voor ons.”

Uitgerekend tijdens de voorstelling van een boek over de historische overstroming van dertig jaar eerder dreigde het water zondag over de dijk te komen die is aangelegd om nieuwe ellende te vermijden. Stefaan Kempynck (57) interviewde Jan Huyghe, de auteur van De IJzervloed, in het ontmoetingscentrum in Woumen, waar tal van buurtbewoners aanwezig waren. “Wist je dat de Seaking hier toen mensen moest evacueren! Tijdens de boekvoorstelling was de sfeer bedrukt, want veel aanwezigen leken opnieuw in de penarie te raken.”

IJzerzee

Ook Stefaan, die met zijn gezin net achter de winterdijk woont. “Aan de staart van natuurgebied De Blankaart, een uitloper die de grens vormt tussen Merkem en Woumen. Deze ‘IJzerzee’ wordt bedijkt rond ons huis en de buren.”

Toen Stefaan zich van het ontmoetingscentrum weer naar huis haastte, waren tientallen brandweermannen in de weer met zandzakjes om een dam te bouwen op de dijk.”

“We wachten al jaren op permanente pompen in de voorziene pompputten. We hebben er nochtans om gesmeekt”

“De historische overstroming van 1993 wordt nu overtroffen”, stelt Stefaan vast. “Dankzij deze dijken raakte het water beter onder controle, maar ze waren nog ontoereikend: er is doorsijpeling en we wachten al jaren op permanente pompen in de voorziene pompputten. We hebben er nochtans om gesmeekt. Sinds vrijdag kregen we een grote pomp om de doorsijpeling aan te pakken, maar die staat hier slechts tijdelijk.”

Storm

Nu dreigt het water zelfs over de dijk te lopen. “En het gaat nog regenen”, waarschuwt Stefaan die al een grote portie pech kende. Getuige een omgewaaide boom in zijn tuin. “Mijn mooie grote waterwilg sneuvelde door storm Ciarán een week eerder. Toch woon ik hier graag. Het is een unieke plek met prachtige natuur. Zie je die struik daar net boven het water steken? De bekende zeearenden van De Blankaart strijken er soms neer. Natuurpunt noemde ze naar mijn ouders: Paul en Betty, de vroegere mede-eigenaars van De Blankaart. Een hele eer.”

Omdat hij zijn roots heeft in het natuurgebied is Stefaan wel wat gewoon. “Maar dit is abnormaal. Heel de afwatering van Noord-Frankrijk tot Nieuwpoort moet herbekeken worden. Er zijn echt nieuwe maatregelen nodig. Als het water over deze dijk komt, zijn de gevolgen groot. Niet alleen voor ons.” (TP)