Aldi Veurne, Knokke en Izegem sluiten om 12 uur de deuren voor de storm

Wie deze namiddag had gepland boodschappen te doen in de Aldi-vestiging van Veurne, Knokke of Izegem, doet dat toch beter een paar uur vroeger. Om 12 uur sluiten deze winkels hun deuren wegens Eunice.

“Deze vestigingen worden momenteel verbouwd. Zoals we dat altijd doen staan daar nu grote tenten in de plaats. Heel stevig en deftig weliswaar, maar met de storm die voorspeld wordt willen we geen risico lopen. Het zijn de enige drie winkels in West-Vlaanderen die sluiten”, aldus woordvoerder Dieter Snoeck.

Morgenochtend gaan deze winkels gewoon volgens de normale openingsuren terug open.