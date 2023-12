“Al veel stappen gezet, maar probleem nog niet opgelost”: uitgebreid overstromingsgebied moet Roeselaarse wijk beter beschermen tegen wateroverlast

Het bestaande gecontroleerde overstromingsgebied in de Heirweg in Beveren, bij Roeselare, is onlangs uitgebreid met een extra buffervolume van 7.200 m³ waardoor de totale buffercapaciteit op de Krommebeek nu bijna 20.000 m³ bedraagt. De werken maken deel uit van het Actieplan Water. “We hebben sinds de wateroverlast in 2016 al veel stappen gezet, maar het probleem is nog niet opgelost. Er staan nog heel wat projecten op til en volgende week zitten we terug samen met de provincie om te kijken wat er de komende jaren nog moet gebeuren”, aldus burgemeester Kris Declercq (CD&V).

Actieplan Water

De afgelopen jaren kampten bepaalde delen van Roeselare met wateroverlast tijdens hevige regenval. “Na de ernstige wateroverlast in 2016 werd het Actieplan Water opgezet met als doel het aanpakken van waterproblemen en het verbeteren van waterbeheersing. Op verschillende plaatsen zijn de genomen maatregelen al duidelijk zichtbaar. Zo is bijvoorbeeld de Godelievewijk al veel beter beschermd”, aldus schepen van Waterbeheersing Francis Debruyne (CD&V).

In 2016 werd onder andere de Kapelhoek in Beveren zwaar getroffen door wateroverlast. “Hier komen drie beken samen waarvan de Krommebeek de grootste is. Er lag hier al een bufferbekken, maar dat bleek niet voldoende te zijn”, aldus Debruyne.

Uitbreiding

De stad en de provincie sloegen de handen in elkaar om het bufferbekken uit te breiden. In november 2022 startten de uitbreidingswerken aan het gecontroleerd overstromingsgebied Krommebeek langs de Heirweg. “De voorbije periode reden hier tal van vrachtwagens op en aan. Maar het eindresultaat mag er zijn. We beschikken over een prachtig stukje natuur vlak naast onze woning en worden nu extra beschermd tegen wateroverlast”, aldus bewoonster Els Maertens. Het bestaande bufferbekken had al een capaciteit van ongeveer 12.000 m³. De uitbreiding voegde daar nog eens 7.200 m³ aan toe. Het water in het bufferbekken zal ook gebruikt kunnen worden tijdens droge periodes.

De uitbreiding van het gecontroleerd overstromingsgebied in Beveren is een nieuwe stap in de strijd tegen mogelijke wateroverlast. “Ons Actieplan Water is in volle uitvoering. Binnenkort worden ook belangrijke projecten in Beitem en op De Ruiter gerealiseerd. Volgende week zitten we ook terug samen met de provincie om te kijken wat er in de toekomst nog nodig is. Er werden al veel initiatieven opgestart en we hebben al grote stappen gezet, maar het probleem is zeker nog niet opgelost”, aldus burgemeester Kris Declercq (CD&V). Dat beseft ook deputé Bart Naeyaert (CD&V). “Inmiddels zijn er al 64 gecontroleerde overstromingsgebieden in onze provincie, maar we blijven op dergelijke acties inzetten. We moeten blijven omgaan met water, want het is een problematiek die steeds onvoorspelbaarder wordt.”