Al minstens 16 oproepen voor onstuimig weer voor Brandweer Westhoek

Brandweer Westhoek kreeg sinds vrijdagochtend al 16 oproepen binnen voor meldingen wegens het onstuimige weer. De meeste meldingen gingen over weggewaaide zaken of wateroverlast. De grootste hinder was er in de Wervikstraat in Zillebeke (Ieper) waar een boomreus de weg lange tijd versperde.

Sinds enkele dagen lijkt het eerder herfstweer dan winterweer en is het vaak onstuimig buiten. Er valt veel regen en de rukwinden in de regio lopen op tot 80 kilometer per uur. Her en der gaat dit ook gepaard met overlast. Brandweer Westhoek kreeg sinds vrijdagochtend 16 oproepen te verwerken. “Vrijdag ging het om tien interventies”, weet woordvoerder Kristof Louagie. “Het ging eerder om kleine interventies. In de Veldstraat in Bovekerke waaiden hekkens omver, in de Legestraat in Zarren stond de straat even blank en in Wervik waaide kerstversiering weg.”

“Zaterdag hadden we om 10 uur al zes interventies binnen. In de Lageweg in Wervik werd een elektriciteitskabel afgerukt en de Pereboomstraat in Kortemark kwam blank te staan omdat water van een weide naar beneden stroomde op straat en daar bleef staan. De interventie met de meeste hinder was in de Wervikstraat in Zillebeke. Daar waaide een grote boom om met een diameter van meer dan een meter. Die stond aan de rand van een bos niet ver van het voetbalveld. De straat was er sinds 9 uur volledig afgesloten want het verkeer kon niet door. De brandweer ging ter plaatse om de boom te verzagen.” (JH)