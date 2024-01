Al meerdere straten afgesloten door wateroverlast in Poperinge

De brandweer Westhoek kreeg dinsdagmiddag rond 15.30 uur intussen een twintigtal oproepen te verwerken voor wateroverlast. Waar de oproepen eerst zowat overal verspreid waren zijn de grootste problemen nu in en rond Poperinge. Daar werden al zes straten afgesloten.

Eerst het goede nieuws: het waterpeil op de IJzer, die ons land binnenkomt via Haringe, is dan wel aan het stijgen maar er is nog veel marge. De overschrijding van de waakdrempels wordt wel verwacht, zeker naar de avond toe als er nog meer water vanuit Frankrijk binnenstroomt, maar kritieke overstromingen worden niet verwacht.

De overvloedige neerslag zorgt vooral voor problemen op de weg. Brandweer Westhoek kreeg dinsdagmiddag rond 15.30 uur een twintigtal oproepen binnen. Eerst waren die wat verspreid in de zone, maar in de namiddag situeerden de meeste problemen zich in en rond Poperinge en deelgemeenten Watou en Reningelst. Intussen is al een zestal straten afgesloten. Het gaat om de Groenedreef, de Palingstraat tussen de Kapellestraat en de Douvieweg, de Kapellestraat zelf tussen de Trappistenweg en de Palingstraat, de Kleine Casseldreef, de Kleine Dasdreef en de Gemenestraat. Ook de Pastoorstraat in Reningelst kon het vele water niet meer aan. (JH)