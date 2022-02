Al 359 interventies voor stormschade in de Westhoek

De brandweer van de zone Westhoek werd vrijdag al 359 keer opgeroepen voor stormschade. Dat meldt woordvoerder Kristof Louagie. In Veurne werd zelfs een vrachtwagen omgeblazen.

Brandweer Westhoek had om 13 uur al zestien oproepen gekregen voor stormschade, maar ondertussen is de teller opgelopen naar 359. De 22 brandweerposten van de zone zijn allemaal op volle sterkte om de interventies uit te voeren.

Elektriciteitskabels

Het gaat vooral om oproepen voor loswaaiende dakbedekking, bomen, tuinhuizen, takken en elektriciteitskabels. Om 14.40 uur werd op de Ieperse Steenweg in Veurne zelfs een vrachtwagen omgeblazen. De bestuurder werd gewond afgevoerd naar het ziekenhuis.

Vrijdagmiddag kreeg de regio Westkust ook af te rekenen met een stroompanne, maar het is nog niet duidelijk of de storm daar iets mee te maken had. Meer dan 5.000 gezinnen in Koksijde, De Panne en Veurne zaten ongeveer een uur zonder elektriciteit. Het euvel is ondertussen verholpen.

A19 versperd

Op de A19 tussen Ieper en Kortrijk was de weg een tijdlang volledig versperd door een omgewaaide boom. In Zuid-West-Vlaanderen noteerde brandweerzone Fluvia al 56 oproepen voor stormschade. “We hebben onze dienst dispatch verdrievoudigd zodat we paraat staan om alle oproepen zo snel als mogelijk te verwerken”, klinkt het daar.