Afsluiting Sluizenring ‘Ganzepoot’ voorlopig tot woensdag, maar verlenging zeker mogelijk

Het laatste segment van de Sluizenring, gelegen tussen de Brugse Steenweg en Pieter Deswartelaan, blijft zeker afgesloten tot en met woensdag 15 november, met een mogelijke verlenging in het vooruitzicht vanwege de aanhoudende regenval.

Gedurende deze periode is de toegang tot dit deel van de Sluizenring niet mogelijk voor alle weggebruikers. Het wordt ten zeerste afgeraden om de site van de Sluizen, waar de pompen zijn geplaatst, te betreden. Het is essentieel om de hulpverleners voldoende ruimte te geven om hun werk te doen.

De afsluiting van de weg is een preventieve maatregel vanwege de installatie van pompen door de civiele bescherming om wateroverlast te voorkomen. Op dit moment zijn zij bezig met het plaatsen van pompen op de Ring Sluizen. Deze pompen zijn bedoeld om bij hoogwater het water afkomstig uit Frankrijk en Fintele over te pompen richting de zee. Hierdoor worden de gemeenten Roesbrugge, Alveringem en Lo beschermd tegen overstromingen. Nieuwpoort zelf loopt geen gevaar voor overstromingen.

Verkeersmaatregelen blijven van kracht. Doorgang naar Ramskapelle en Middelkerke is nog steeds mogelijk. Vanuit Ramskapelle en Sint-Joris is de Sluizenring richting Nieuwpoort-Stad echter niet bereikbaar. De Brugsevaart, De IJzer en Brugse Steenweg blijven toegankelijk via de sluizen. Voor verkeer via de Brugsevaart naar Nieuwpoort geldt een omleiding. (PG)