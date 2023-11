Afrittencomplex A19 in Geluwe blijft afgesloten door wateroverlast

Door de aanhoudende regen blijft het afrittencomplex van de A19 in Geluwe wegens wateroverlast afgesloten voor alle verkeer. “De afrit A19 ligt in een watergevoelige zone”, aldus communicatieverantwoordelijke Eveline Vandecaetsbeek van het Agentschap Wegen en Verkeer. “Wanneer het water op de akkers zodanig hoog staat, lukt het niet meer om het water weg te krijgen. We kunnen op zulke momenten niet anders dan de weg tijdelijk afsluiten.”

Ontdubbeling

In de toekomst wordt een deel van de expresweg N58 ontdubbeld van twee vakken naar vier vakken. “In dat dossier van de ontdubbeling houden we ook rekening met die watergevoelige zone en zijn we gebonden aan strenge voorwaarden qua buffering waardoor we extra bufferzones voorzien”, zegt Eveline. “We gaan ook maatregelen voorzien om ervoor te zorgen dat water makkelijker kan wegstromen in geval van overstroming.”

“De gracht zal dus verder worden doorgetrokken en we voorzien een winterbedding om de Geluwebeek extra buffercapaciteit te geven. We kunnen met onze ingrepen de problemen van de waterloop niet oplossen, maar we zorgen er wel voor dat er geen bijkomende problemen worden veroorzaakt.”

Het is alvast niet de eerste keer dat er op de afrit wateroverlast is. “De vorige keer was het de gracht die het water niet kon slikken”, klinkt het.

Drukke ochtend- en avondspits

Door de tijdelijke maatregel draait tijdens de ochtend- en avondspits het verkeer ferm in de soep. Dat is onder meer het geval op de N8 tussen Wevelgem, Menen en Geluwe.

Veel zwaar vrachtverkeer moet door Geluwe.