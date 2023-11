Afrit Geluwe op A19 onder water

Ook Wervik blijft niet van de waterellende gespaard. Wie op de A19 reed, in de richting van Kortrijk en in Geluwe de afrit wilde nemen, was eraan voor de moeite. Het volledige wegdek staat er blank en is onbruikbaar.

Wie op een veilige manier tot in Geluwe, Wervik of op de N58 wil raken, rijdt hiervoor best door tot in Menen. Aan de wisselaar met de N32 kan zo, via het centrum, de Ieperstraat worden bereikt. Het is niet voor het eerst dat de afrit onder water staat. Ook tijdens de vorige storm was de plaats een tijdlang onbruikbaar door wateroverlast.