Afgelopen juli op twee na warmste juli ooit

Afgelopen juli, met zijn extreme hittegolven, was wereldwijd de op twee na warmste juli ooit gemeten. Enkel juli 2016 en juli 2019 overtroffen de voorbije maand. Dat maakte de dienst voor klimaatverandering van Copernicus (C3S), het programma van de Europese Unie dat de aarde monitort, maandag bekend.

Wereldwijd lag de gemiddelde temperatuur 0,4 graden hoger dan in de periode 1991-2020, die door de dienst als referentieperiode wordt gebruikt. Bovendien was de maand juli in grote delen van Europa aanzienlijk droger dan gemiddeld, vooral in het zuidwesten en het zuidoosten.

Risico

“Hittegolven vormen een ernstig risico voor de gezondheid en kunnen tegelijkertijd de intensiteit en de duur van veel andere catastrofale klimaatgebeurtenissen – zoals bosbranden en droogtes – versterken”, reageert hoofdonderzoeker Freja Vamborg van Copernicus.

De aanhoudende hittegolf, die eerst in Portugal en Spanje, maar vervolgens ook in Frankrijk en Groot-Brittannië temperaturen van meer dan 40 graden veroorzaakte, heeft op veel plaatsen tot nieuwe recordtemperaturen geleid.

