Actieve regenzone en code geel voor wind

Een actieve regenzone trekt donderdag van noordwest naar zuidoost over het land. Vooral voor de middag is het grijs, met soms intense regen en lokaal is een donderslag niet uitgesloten.

© Pixabay

In de namiddag wordt het droger vanaf het westen en verschijnen er opklaringen, maar vrij snel ontwikkelen zich opnieuw buien, vooral over het noorden van ons land. Tot de nacht van donderdag op vrijdag geldt voor heel het land code geel voor wind: er zijn rukwinden mogelijk tot 80, tot lokaal 90 km/uur. Dat meldt het KMI.

De maxima liggen donderdag overdag tussen 7 en 10 graden in Hoog-België en tussen 10 en 12 graden in Laag- en Midden-België.

In de nacht van donderdag op vrijdag is het wisselend tot soms zwaarbewolkt met nog enkele buien. De minima liggen tussen 1 graad in de Hoge Venen en 6 graden aan zee. De wind zwakt verder af.

Wisselvallig weekend

Vrijdag is het opnieuw zwaarbewolkt tot betrokken. Vooral vanaf de middag kan er soms wat regen vallen. We halen maximaal 7 à 8 graden.

Het weekend start wisselvallig, met verspreid over het land enkele voorjaarsbuien. Bij ons kan het 10 graden worden. Zondagvoormiddag krijgen we veel zon, maar in de namiddag stapelwolken in het binnenland. De maxima schommelen tussen 7 en 12 graden.