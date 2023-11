Aardappeloogst valt in het water: De Croo bezoekt getroffen landbouwer

De hevige regenval in de Westhoek heeft voor het wat landbouwers gevolgen. Premier De Croo (Open VLD) bracht vandaag ook een bezoek aan Filip Rosseel (47) uit Poperinge die vanwege de zware regenval schade heeft aan zijn aardappeloogst. De premier ging ter plaatse in gesprek met de landbouwer.

De Croo kwam niet alleen kijken naar de schade aan de aardappeloogst, maar beloofde ook financiële beschermingsmaatregelen. Steun die voor Filip meer dan welkom zijn. “De premier kijkt wel om ons te steunen bijvoorbeeld door bijvoorbeeld de boetes van de vergroening te temperen, want de boete die ons boven het hoofd hangt, een bedrag van 14 000 euro, doet ons bedrijf nog meer kantelen.Als ik het goed heb begrepen, zal de boete een jaar worden opgeschort. Het gaat hier om een geval van overmacht want we kunnen de natuur natuurlijk niet tegenwerken.”

Filip zal door de regenval heel wat inkomsten mislopen. Toch valt bij hem, vergelen met andere landbouwers, het verlies nog mee. “Bij mij zal zo’n 40 procent van de oogst verloren gaan, maar ik heb ook collega’s die voorlopig nog geen aardappels in hun schuur hebben en waar de situatie dus nog erger is”, besluit de landbouwer.