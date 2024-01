Aanhoudende regen zorgt ook in Brugse regio voor overlast

De aanhoudende regen zorgt ook in de Brugse regio voor wateroverlast. Dat is onder andere het geval in Sint-Michiels. Daar staan enkele slecht onderhouden grachten en sloten op een kritiek punt en dreigen straten en tuinen onder te lopen. Dat is onder meer in de Fazantendreef en de Kooidreef het geval.

Gelukkig werd de brandweer tijdig gewaarschuwd en kwamen ze met een grootdebietpomp ter plaatse. Het water werd uit de verstopte grachten gepompt en 100 meter verderop in een goed onderhouden gracht geloosd. Zo werd voorlopig erger vermeden. Het is afwachten wat de rest van de week brengt eens het water van Oost-Vlaanderen onze contreien bereikt.