30-tal brandweerinterventies voor wateroverlast in regio Westhoek: “Her en der beken die buiten hun oevers treden”

Maandagvoormiddag kreeg de brandweerzone Westhoek een 30-tal oproepen binnen voor wateroverlast. De meeste problemen situeren zich rond Alveringem en Koekelare. “Het gaat vaak over overgestroomde beken en straten, die hier en daar onder water komen te staan omdat het water niet weg kan stromen. Maar de situatie is voorlopig niet heel ernstig”, vertelt woordvoerder Kristof Louagie.

De afgelopen dagen heeft het heel wat geregend en dat zorgt her en der in de Westhoek voor wateroverlast. “De grond is verzadigd en het water in de IJzer en de omliggende beken staat erg hoog. Lokaal zijn er wat problemen doordat waterlopen uit het oevers treden.”

Brandweerzone Westhoek kreeg maandagvoormiddag een 30-tal oproepen binnen. “Voorlopig blijft het beperkt tot Alveringem, Leisele en Koekelare. De situatie is niet heel ernstig. Het gaat over beken die overstromen of enkele lokale woningen, die wat in de gevaren komen. De brandweer gaat ter plaatse langs om waar nodig zandzakken te leveren en eventueel water weg te pompen. Een groot deel van de interventies konden ondertussen al afgerond worden”, besluit Kristof tevreden.

Polders in realtime. Grondwaterstand al weken hoog tot zeer hoog in combi met > 50liter/m2 de voorbije dagen “and counting” zorgt voor extreem hoge waterstanden in alle polderwaterlopen met onderlopende weiden en akkers. De voeten blijven droog in de woonkernen. Dankjewel boeren! pic.twitter.com/Os9g6KvKVt — Hendrik Vandamme (@HendrikABS) January 16, 2023