Help mee het strand opruimen met Proper Strand Lopers en krijg beloning van Deliveroo

Wie in juli en augustus mee het strand helpt opruimen met de beach cleanups , kan hiervoor een beloning krijgen! Als je een emmer zwerfvuil afgeeft bij de strandcabine van Proper Strand Lopers in Oostende krijg je een Deliveroo drinkfles en voucher. Dat is deze zomer de opkuisactie van Deliveroo en vrijwilligersorganisatie vzw Proper Strand Lopers. Zo willen de organisaties de stranden proper houden en rampscenario’s zoals op de heetste zomerdag vermijden.

Voor het derde jaar op rij slaan bezorgingsdienst Deliveroo en vzw Proper Strand Lopers de handen in elkaar. Samen willen ze het strand proper houden. “Van sleutels tot pizzadozen en treinbiljetten. Dat zijn enkele van de dingen, die op het strand achterblijven. In de Noordzee alleen al drijft er 20.000 ton afval rond. Daarom is het heel belangrijk om mensen bewust te maken van de afvalproblematiek. Samen gaan we voor 0,0 afval op het strand”, klinkt het bij Deliveroo.

Mensen kunnen zich deze zomervakantie vrijwillig aanmelden om te helpen bij de Beach Clean Ups. “Per emmer verzameld zwerfvuil krijg je een Deliveroo Voucher en een drinkbus. Niet alleen vrijwilligers kunnen hun voordeel halen uit de schoonmaakactie, maar het is ook goed voor de vzw Proper Strand Lopers. Voor elke liter afval, dat verzameld wordt, geven wij een donatie aan hen. Zij kunnen op hun beurt dat volume ingezamelde afval buiten het zomerseizoen gaan verdubbelen.”

Wie wil helpen bij een Beach Clean Up kan daarvoor terecht bij de strandcabine van de Proper Strand Lopers – rechts van de Westelijke Strekdam. Het nodige materiaal voor de opkuis wordt er voorzien.