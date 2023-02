Grote waterverontreiniging op Moerdijkvaart in Gistel: “Opruimkosten van ruim 10.000 euro mogelijk”

Op de Moerdijkvaart in Gistel is aanzienlijke waterverontreiniging vastgesteld door olie en vet van onbekende oorsprong. De brandweer en een aannemer staan in voor de opruiming.

Op de Moerdijkvaart, die ten zuiden en oosten van het stadscentrum loopt en aansluit op het kanaal Nieuwpoort-Oostende, is aanzienlijke verontreiniging aangetroffen door olie en vet. Van waar dit komt, is nog onbekend. “De verontreiniging spreidt zich nu ongeveer over een lengte van 10 kilometer uit”, zegt schepen van Milieu Wim Aernoudt (N-VA).

Steeds groter

“De substanties komen sinds maandag terecht daar waar de Moerdijkvaart en het kanaal bij elkaar komen (niet zo ver van de Gistelbrug, red.), en vormen een steeds groter wordende smurrie. Deze drijft op het water. De regelkleppen van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) beletten dat het concentraat in het kanaal Oostende-Nieuwpoort terecht komt.”

Opruiming

Na overleg tussen de milieudienst van Gistel en de verantwoordelijken bij de VMM werd beslist om het goedje te verwijderen. Een paar honderd meter verder stroomopwaarts is nog een grote hoeveelheid terecht gekomen in een dode arm van de rivier. Hier zal de Gistelse brandweer instaan voor de opruiming. “We verwachten dat na dinsdag deze operatie nog verschillende keren zal moeten herhaald worden. Veel van de verontreiniging is nog onderweg naar deze verzamelpunten. Dinsdag zal ook de dode arm afgesloten worden om vanaf dan alles op die plaats te laten samenstromen met het oog op makkelijke verwijdering”, aldus nog Aernoudt.

10.000 euro kosten

“Als de oorsprong niet kan worden vastgesteld, zal de belastingbetaler voor de aanzienlijke kosten mogen opdraaien. Deze kunnen naar schatting gemakkelijk boven de 10 000 euro uitkomen”, waarschuwt de schepen. “Alle beschikbare gegevens zijn overgemaakt aan de milieu-inspectie om toch de verantwoordelijke aansprakelijk te stellen.” Alvast één besmeurde meerkoet werd naar het vogelopvangcentrum in Oostende gebracht.