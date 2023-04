Grote schoonmaak in schorregebied van IJzermonding

Er namen een 40-tal personen deel aan de grote kuis in Nieuwpoort, georganiseerd door Natuurpunt Westkust, de stad Nieuwpoort en Natuur en Bos.

Naar jaarlijkse gewoonte werd er op de eerste zaterdag van de paasvakantie grote schoonmaak gehouden in het slik- en schorregebied van de IJzermonding. In een voormiddag werd in totaal 220 kg afval, voornamelijk plastic, opgeruimd. “Dit is een derde minder dan vorig jaar”, zegt Luc David. “Een mogelijke verklaring hiervan is dat we dit jaar minder stormen hebben gehad.” Na de schoonmaakbeurt kregen de vrijwilligers van Proper Strandlopers, Wandelclub Camino en Geo Catchers een broodje en soep aangeboden. (PG/foto IV)