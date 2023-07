Grote middelen moeten massa eendenkroos terugdringen op ‘groen’ kanaal Ieper-IJzer: “Proefproject voorkomt enorme verspreiding”

Met baggerwerken, rioleringswerken en een nieuw zeefsysteem worden de grote middelen ingezet in de strijd tegen eendenkroos, die het kanaal Ieper-IJzer al jarenlang ‘vergroent’, maar het waterleven doodt.

De voorbije vijf zomers overwoekerde een groene laag eendenkroos het wateroppervlak van de Ieperse jachthaven en een deel van het kanaal Ieper-IJzer, waardoor het water – dat al zuurstofarm was door aanhoudende hitte en droogte – helemaal onleefbaar werd. Dat leidde vorig jaar tot massale vissterfte en schade aan bootmotoren. “Dit kanaal is nu dood”, klonk het toen.

“Door slib, kroos en kadavers tot vijftien kilogram is het hier een rotte boel, een mestput”, zuchtte hengelaar Steve Salomez. “Ook de overstorten en riolen zijn een van de onderliggende oorzaken.” Ook Jean Deprez, uitbater van een vakantieboot bij de jachthaven, trok aan de alarmbel: “De overlast was nog nooit zo erg. Wie wil nog op een boot die stinkt?”

Baggeren

Het stadsbestuur pleitte voor baggerwerken bij De Vlaamse Waterweg nv, die de waterloop beheert. Nu wordt aangekondigd dat vanaf dit najaar gebaggerd wordt, vanaf de kop van het kanaal richting IJzer.

“Daarnaast zijn we begonnen met een nieuw proefproject op het kanaal bij Ieper”, zegt Liliane Stinissen, woordvoerder van De Vlaamse Waterweg nv. “De bovenlaag wordt afgezogen en gezeefd, waardoor de kroos achterblijft in een containerbak.”

Sinds 2020 zette De Vlaamse Waterweg nv al een innovatief systeem in om de invasieve Amerikaanse exoot te ruimen. Vanwege de fysieke gelijkenissen met een klassieke bulldozer werd de uitvinding ‘waterbull’ gedoopt. Bij de werkwijze met de waterbull wordt de bijeengedreven kroos opgeschept door een kraan en via afvalcontainers naar een verwerkingsinstallatie gebracht.

Positieve resultaten

“Het nieuw zeefsysteem moet een enorme kroosverspreiding voorkomen”, aldus Stinissen. “Een evaluatie moet nog gebeuren, maar de eerste resultaten blijken nu al positief. Dit proefproject kan ook op andere Vlaamse waterlopen ingezet worden.”

“We zijn De Vlaamse Waterweg nv dankbaar voor de samenwerking”, reageert Iepers milieuschepen Valentijn Despeghel (Vooruit). “Op de nabijgelegen industriezone zijn we recent gestart met de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel en de wegwerking van de overstorten. Ten slotte willen we via het project Water+Land+Schap met Heuvelland en de provincie voorkomen dat er sproeistoffen, fosfaten en stikstof in het water terechtkomen. Deze maatregelen dringen niet alleen de kroos, maar ook blauwalgen terug. Zo moet het kanaal weer ecologisch leefbaar worden.” (TP)