Grote Lenteschoonmaak maakt dit keer Kachtem netjes

Op zaterdag 22 maart organiseert Izegem de jaarlijkse zwerfvuilactie. Dit jaar wordt Kachtem onder handen genomen, meer bepaald het gebied tussen de E403 en de Ardooisestraat en van het Rhodesgoed tot de Rijksweg. “Elk jaar vinden we jammer genoeg nog steeds 1.000 kg aan zwerfvuil met deze actie”, opent Thomas Segers, projectmedewerker klimaat. “Jaarlijks kunnen we op 250 tot 350 vrijwilligers rekenen onder meer dankzij scholen, verenigingen en jeugdbewegingen.”

Verenigingen die deelnemen, ontvangen dan ook een vergoeding voor hun inzet: 100 euro per 10 deelnemers en 50 euro extra voor iedere extra groep van 10 personen. “Zwerfvuil blijft een doorn in het oog van veel mensen en het blijft een grote problematiek. In Izegem zijn meer dan 100 mooimakers die vrijwillig opruimen. Vooral in het buitengebied en een aantal probleemlocaties stellen ze vast dat een straat een week na opruiming opnieuw vol zwerfvuil ligt, vooral in grachten.”

Daarom hoopt Thomas dat er meer op heterdaad kan betrapt worden. Ook OVAM-handhavers houden anoniem een oogje in het zeil en de gemeenschapswachten, die zichtbaar in het straatbeeld zijn, spreken mensen aan op dergelijk asociaal gedrag. “Ook de vervolging via GAS-boetes is belangrijk. Daarnaast zou statiegeld kunnen helpen al biedt dat systeem ook niet 100 procent het gewenste resultaat, blijkt uit pilootprojecten. Toch kan het zeker bijdragen aan minder zwerfvuil.”

De zwerfvuilactie start om 14 uur zowel aan de stedelijke werkplaatsen (Lieven Gevaertlaan 3), de parking aan het Rhodesgoed en het Kachtemsplein. “Op elke startplaats is een stadsmedewerker aanwezig die zorgt voor het nodige materiaal. Alle deelnemers krijgen ook een plannetje mee. Rond 17 uur wordt dan verzameld aan de Sint-Vincentiusschool waar de deelnemers een welverdiende hap en een drankje krijgen”, besluit Thomas. (RV)

Wie mee wil helpen kan contact opnemen via vrijetijd@izegem.be.