Grote drukte bij asbestdeskundigen, maar volgens OVAM nog marge voor nieuwe afspraken

Vanaf 23 november 2022 moet je verplicht een asbestattest kunnen voorleggen bij de verkoop van woningen en gebouwen, die gebouwd werden voor 2001. Daarvoor werden de afgelopen maanden verschillende asbestdeskundigen opgeleid, maar die zijn momenteel over bevraagd. In West-Vlaanderen zijn 56 bedrijven gevestigd, waar er een asbestdeskundige zo’n attest mag uitschrijven. Volgens de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) geven 21 bedrijven daarvan aan dat ze nog marge hebben om in de komende periode er afspraken bij te nemen.

De Vlaamse Regering wil zo snel mogelijk al het aanwezige asbest in Vlaamse gebouwen en woningen, gebouwd voor 2001 in kaart brengen. Tom Martin, asbestdeskundige in regio Kortrijk is daar de afgelopen weken al volop mee bezig: “Voorlopig is het erg druk. Mijn planning voor de komende weken staat volledig vol. Want er zijn nog niet zoveel mensen opgeleid tot asbestdeskundige als de bedoeling was. Zo’n onderzoek neemt ook wat tijd in beslag, dus ik kan er ongeveer twee per dag doen.”

Wat houdt het attest in?

Maar wat houdt zo’n asbestattest nu in? “In dat document staat er waar er in het gebouw zeker of eventueel asbest zit, als het gebouw daardoor asbestveilig is en ook nog advies over hoe dat kan verwijderd worden. Om dat op te stellen gaan we ter plaatse en doen we eigenlijk een volledige controle van alle gebouwen op het eigendom dat verkocht wordt. Op basis van de bouwplannen kijken we in iedere ruimte of er ergens eventueel asbest gebruikt werd”, legt deskundige Martin uit.

“Een eigendom met veel bijgebouwen en veel verschillende bouwmaterialen kan meer tijd in beslag nemen om volledig te controleren”

“Het ene huis is ook het andere niet. Bij mooi afgewerkte huizen gaat dit vaak vlot. Maar als het gaat om bijvoorbeeld een hoeve met veel bijgebouwen of waar veel verschillende materialen bij gebruikt werden, vraagt dit wat meer tijd en is de kostprijs ook iets hoger. We gaan niets openbreken of kapot maken om dingen te onderzoeken, maar we kunnen wel dingen, zoals dakpannen of vinyl opheffen om een staal te nemen van het onderdak of van de lijmlaag. Dat wordt dan in een labo geanalyseerd. Hoe meer staalafnames er gecontroleerd moeten worden, hoe hoger de prijs natuurlijk.” Voor een standaardwoning mag je rekenen op een kostpijs van 500 à 600 euro.

Te weinig deskundigen

Voor Martin was het een logische keuze. “Ik stel al 9 jaren lang in bijberoep energieattesten op voor gebouwen. Asbestinventariseerder erbij nemen leek me een logische keuze. De vraag voor asbestattesten is nu zo groot dat ik alleen nog maar daarmee bezig ben. Mijn advies voor mensen, die nu verkopen is om niet te wachten tot ze een koper gevonden hebben voor ze een deskundige contacteren. Want dan zullen ze wellicht nog enkele weken moeten wachten. Doe dit liever direct!”

“Wacht niet tot je een koper gevonden hebt om voor het asbestattest te kijken”

“Vandaag is er bij de immosector wel wat angst dat er een aantal verkopen vertragingen zullen oplopen doordat er nog zo’n attest moet opgesteld worden. Maar OVAM heeft nu zelf ook een lijst gemaakt van bedrijven in Vlaanderen, die zo’n deskundige in dienst hebben en die nog marge hebben in hun agenda de komende weken. Iemand van dichtbij is natuurlijk handig, maar we moeten daarom niet per se vasthouden aan de provinciegrenzen”, zegt advocaat en asbestexpert Bram Vandromme.

Volgens Vandromme is de grote drukte nu tijdelijk. “Iedere dag komen er bedrijven en deskundigen bij en nu is het een grote drukte omdat dit attest iets nieuws is, waarmee we moeten rekening houden. Die deskundigen staan nu onder tijdsdruk, want er komt heel wat bij kijken en het duurt een tijdje voor dat alle resultaten er ook zijn van het labo. Maar dat zal wel nog kruissnelheid komen.” Tegen 2032 moet iedere eigenaar van een gebouw of een woning, gebouwd voor 2001 over een asbestattest beschikken.

Goed voor de gezondheid

Veel mensen ervaren het verplichte asbestattest als een last. “Maar het is juist een goede zaak voor de koper. We moeten ons bewust worden van het vele asbestmateriaal dat er in onze woningen en gebouwen zit en dit is een belangrijke stap daarin. Zeker nu er een enorme renovatiedrang is bij de mensen, is het gevaarlijk als we zomaar blind gaan beginnen werken in een huis. Vaak schuilt daar net het gevaar in dat er asbest kan vrijkomen en dat het kan schadelijk zijn voor de gezondheid. De gezondheidkost op langer termijn is steeds een pak erger, dan de kost van een attest, die er nu bij komt kijken”, besluit expert Vandromme.