Grootschalige inzamelactie van Bebat en Plopsa levert 115.000 kg lege batterijen op

Begin dit jaar lanceerde Bebat een grootse inzamelactie voor alle Belgische scholen en sloeg daarvoor de handen in elkaar met Plopsa. De opdracht? Zo veel en zo snel mogelijk lege batterijen inzamelen met hun school of klas. De felbegeerde prijs? Een hele dag fun in Plopsaland De Panne mét optreden van K3 of een knotsgekke Jurassic-dag in Plopsa Coo! De inzamelactie werd een gigantisch succes. Maar liefst 387 Belgische scholen schreven zich in en zamelden in totaal zo’n 115.000 kg lege batterijen in.

Met deze grootschalige inzamelactie voor scholen wilde Bebat vooral kinderen motiveren en sensibiliseren om volop lege batterijen in te zamelen. Missie geslaagd! In totaal schreven 48.234 enthousiaste leerlingen en 5.096 gemotiveerde leerkrachten zich in voor deze wedstrijd en werden meer dan 115.000 kg lege batterijen ingezameld! Dit is het beste bewijs dat het zelfs vanaf jonge leeftijd niet moeilijk is om de juiste inzamelreflex te hebben – jong geleerd is oud gedaan! Dankzij deze massale mobilisatie krijgen al deze batterijen een tweede leven.

“De inzamelactie voor scholen was een schot in de roos. We zijn trots op de kinderen die samen met hun familie en leerkrachten op zoek zijn gegaan naar de lege batterijen die thuis verstopt liggen. Via deze wedstrijd hebben we tienduizenden kinderen hun steentje laten bijdragen aan het milieu en hebben we hen het belang doen inzien van het correct inzamelen en binnenbrengen van lege batterijen. Op die manier leren we hen van jongs af aan het juiste inzamelgedrag aan en kunnen we heel wat gezinnen sensibiliseren. Onze missie is geslaagd,” legt Nele Peeters, Directeur Marketing, Operations & Innovation bij Bebat, uit.

Een topdag bij Plopsa

De winnende scholen mochten op 8 juni naar Plopsa Coo of op 22 juni naar Plopsaland De Panne voor een onvergetelijke dag. Doordat het aantal winnaars op basis van de eindscores werd aangevuld tot de attractieparken volledig gevuld waren, waren er maar liefst 151 winnende scholen uit heel België, goed voor meer dan 15.000 blije gezichtjes!

Ook Kris Biesemans, HSE & CSR Director van de Plopsa Group reageert enthousiast: “Bij Plopsa waren wij meteen te vinden voor het idee om samen met Bebat, via een grootschalige scholenactie, kinderen aan te sporen hun lege batterijen te verzamelen. Op die manier moedigen we klassen en/of scholen aan hun steentje bij te dragen aan de natuur, iets wat volledig in de CSR-strategie van Plopsa past. Wij waren dan ook enorm verheugd de winnaars in Plopsa Coo en in Plopsaland De Panne te ontvangen en de kinderen een onvergetelijke dag te bezorgen. Plopsa is al lange tijd bezig met het nemen van duurzame initiatieven op vlak van recycling, energie-efficiëntie, waterbeheer en maatschappelijke betrokkenheid. Deze inzamelactie in samenwerking met Bebat heeft er, onder andere, ook aan bijgedragen dat wij vorige week de award wonnen voor het VOKA Charter Duurzaam Ondernemen. Iets waar wij uiteraard ontzettend trots op zijn!”