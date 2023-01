Groene textielcontainers verdwijnen op openbaar domein in Bredene

De groene textielcontainers van Oxfam-Wereldwinkel die op het openbaar domein in Bredene staan opgesteld, worden eind deze week weggenomen. Het gemeentebestuur wil zo een einde maken aan de talrijke vaststellingen van sluikstort in en rondom de containers.

“Omdat de kledijcontainers verdwijnen zullen we voorzien in extra huis-aan-huis ophalingen voor textiel. Jaarlijks zijn er twee ophalingen, maar vanaf dit jaar zullen we vier keer per jaar het textiel ophalen. Daarnaast zorgen we ook voor een uitbreiding van het aantal kledijcontainers in het milieu- en recyclagepark. Voortaan staan daar 6 exemplaren”, zegt schepen van milieu Kelly Spillier.

Andere containers

Naast de groene kledijcontainers van Oxfam-Wereldwinkel staan in Bredene ook heel wat kledijcontainers van andere maatschappijen. Deze staan opgesteld op het privaat domein. “Het is onze intentie om ook deze kledijcontainers aan te pakken, maar daarvoor wordt nog een gemeentelijk reglement gemaakt die aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd”, verduidelijkt schepen Kelly Spillier.

Afhaaldata

De huis-aan-huisophaling in Bredene wordt door de Kringwinkel in 2023 uitgebreid tot vier keer per jaar en dit op volgende data: dinsdag 21/2, dinsdag 9/5 (extra), dinsdag 25/7 en dinsdag 19/12 (extra)

Enkele dagen voor de huis-aan-huis ophaling ontvangt elk gezin via de postbedeling een infobrief met de bijhorende ophaalzak.