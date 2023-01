Groene speelplaats, groene straat: GBS De Wonderwijzer ondergaat grondige metamorfose

GBS De Wonderwijzer in Lauwe heeft grootse groene plannen. De school wil haar twee speelplaatsen ontharden, maar wil ook werk maken van de buitenkant. Onder meer door middel van klimop wil het van haar straat de groenste van de stad maken.

Uitgelaten huppelende kindjes op een grijze vlakte van beton. Het contrast kan niet groter zijn. Zowel de speelplaats van de lagere afdeling van gemeentelijke basisschool de Wonderwijzer in Lauwe als die voor het kleuter blinken vooral uit in tristesse. En wat dan gezegd van de voorkant van de school langs de Hospitaalstraat. Grasperkjes met afgeleefde struiken ommuurd door vuile stenen. “Het is inderdaad niets om reclame mee te maken”, lacht directeur Philippe Vanlangendonck wat groen.

De juiste kleur om te lachen, want de toekomst ziet er rooskleurig uit. Zowel de speelplaatsen als de omgeving van de school zullen een metamorfose ondergaan. De speelplaatsen worden helemaal onthard, worden voorzien van twee regenputten en krijgen natuurlijke spelelementen. De tegels zullen worden gerecupereerd om verschillende compartimenten, zoals een stiltehoek, te maken. “De twee bomen die er staan blijven, maar er komt nog meer groen. Zo planten we ook op de kleuterspeelplaats enkele exemplaren om voor schaduw te zorgen”, vertelt Philippe.

Subsidie

Om het project te verwezenlijken wordt gerekend op een subsidie van 150.000 euro via Agentschap Natuur en Bos. Line Debonne en Sanne Roose van de school werkten daarvoor met behulp kabinetsmedewerker van de stad Frederic Dehaudt een dossier uit. Voor extra slagkracht werd ook de omgeving van de school meegenomen in het geheel.

Het schooltuintje ter hoogte van de parking aan sporthal Ter Leie zal ingezet worden voor educatieve doeleinden met onder meer een buitenklas. Het meest in het oog springt echter de zijde aan de Hospitaalstraat. “We willen er de groenste straat van Menen van maken”, meent de directeur.

“Het beetje groen aan de gevel vervangen we door een wadi waar we ook zitbanken langs plaatsen voor de passanten. Tot aan de hoek met de schoolpoort zullen we alles uitgraven en bomen planten. Om er echt de groenste straat van te maken zullen we ook klimop over de straat laten groeien tot aan onze voorburen.”

Opvallende plannen, die er eerder toevallig kwamen. “De klimtoren was niet meer veilig. Een nieuw exemplaar kopen, ging ons te veel kosten dus gingen we op zoek naar subsidies. Op die manier kwamen we tot een groter dossier”, aldus de directeur. Zelf zal hij de uitvoering niet meer hoeven doen. Dit schooljaar is namelijk zijn laatste. (JDW)