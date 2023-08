Groene gft-afvalzakjes bijzonder populair… bij meeuwen: “Restjes belanden weer in de ‘gewone’ zak”

Is het einde van de nog niet eens zo lang geleden ingevoerde groene GFT-zakjes in zicht in Brugge? We zien de zakjes voor groenten-, fruit- en tuinafval alvast veel minder opduiken in het straatbeeld. De zakjes zijn wél populair bij grote zeemeeuwen die ze gretig open pikken. “Als je de zak pas op de ochtend van de ophaling buitenzet, geef je de meeuwen geen tijd en kans”, klinkt het bij IVBO.

Sinds 1 januari 2022 wordt in Brugge ook groenten-, fruit- en tuinafval – kortweg GFT-afval – wekelijks aan huis ingezameld. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van lichtgroene, kleinere zakjes die bovendien op zich ook composteerbaar zijn en thuis slechts één jaar houdbaar zijn. Het IVBO – de intercommunale voor afvalverwerking – en het stadsbestuur promoten het gebruik van deze zakjes om zo nog gerichter te sorteren en dus ook het afval in de restafvalzak te beperken. Dat de restafvalzakken bij de invoering van de groene GFT-zakjes gevoelig duurder werden gemaakt, moet het gebruik van die laatste nog meer ondersteunen.

Problemen

Maar kan het gebruik van die zakjes nu een succes genoemd worden? We zien ze alvast veel minder opduiken in het straatbeeld. We vernemen alvast dat het een tijd duurt vooraleer zo’n zakje gevuld is en dat het niet evident is om het GFT-afval zo lang in huis te houden, zeker voor wie geen of slechts een kleine tuin of koer heeft. Zeker in warmere maanden kan dit zorgen voor geurhinder en fruitvliegjes.

“In geen tijd ligt de straat en het voetpad vol met etensresten”

Nog een probleem is dat de GFT-zakjes bijzonder populair zijn bij zeemeeuwen die ze, verlustigd op de in hun ogen smakelijke inhoud, gretig durven open te pikken. Dat getuigt ook een inwoner uit de Molenstraat in Ver-Assebroek: “Ik zal eerlijk zijn: ik ben gestopt met het gebruiken van de groene GFT-zakjes. Met ons gezin waren we nochtans echt van plan om ons best te doen. Bij IVBO hebben we zelfs een speciaal ventilerend bakje aangeschaft, omdat dit geurhinder en insecten zou tegenhouden”, klinkt het.

“Maar helaas, dat hielp niet. Daardoor begonnen we al te twijfelen, maar na de komst van de meeuwen staat ons besluit vast. Ongeacht het moment waarop we onze zak buitenzetten op zondagavond of zelfs maandagmorgen , in een mum van tijd zijn de meeuwen daar. Met hun scherpe bek trekken ze de zakjes open en in geen tijd ligt de straat en het voetpad vol met etensresten. Aangenaam is anders… We gooien onze etensresten nu weer in de gewone restafvalzak. Daar blijven de meeuwen opvallend genoeg wél af. Is het omdat die zakken steviger zijn? Elke week zie ik alvast minder en minder GFT-zakken buiten staan. Misschien is een systeem met rolcontainers, zoals in het naburige Damme, dan toch beter.”

Compost

Bij afvalintercommunale IVBO wordt dan weer gewezen op het succes van de GFT-ophaling. “Gemiddeld zit er 32% GFT-afval in een restafvalzak. Dit afval is de ideale basis voor compost en hoeft dus niet verbrand te worden”, klinkt het. “In 2022 haalden we 3.430 ton op in acht steden en gemeenten in de IVBO-regio. Enkel Blankenberge doet niet mee aan de selectieve ophaling. Dat wil zeggen 14,1 kg GFT-afval per inwoner. Mede daardoor werd er in 2022 19,6% minder restafval opgehaald (in 2022: 140 kilogram per inwoner tegenover 174 kg in 2021). Dat is goed voor het milieu, want het GFT wordt voeding voor planten en bomen… en voor je portemonnee, want GFT-zakjes zijn een heel stuk goedkoper dan de dure restafvalzakken.”

Zet ze ‘s ochtends buiten

Bij het IVBO erkennen ze echter ook wel dat de GFT-zak nadelen heeft. “De inhoud van de zakjes zijn een gemakkelijke prooi voor meeuwen (vooral zilvermeeuwen), eksters, kauwen en zwerfkatten. Het is een snel en bereikbaar hapje en het resultaat daarvan is niet zo netjes. Daarvoor heeft IVBO een gouden raad: plaats je GFT-zakjes niet ‘s avonds buiten, maar op de ochtend van de ophaling. Zo krijgen de dieren geen kans om de zakjes open te scheuren. En wat mogelijke geurhinder of insecten betreft in de warmere maanden: hiervoor verkopen we ventilerende GFT-emmertjes, bij goed gebruik moeten die zeker soelaas bieden. Daarnaast geeft IVBO ook tips en nuttige getuigenissen over het GFT-gebruik via www.ivbo.be/gft ”

En dan rest nog de vraag van rolcontainer, zoals die in Damme nu al enkele jaren wordt gebruikt. “IVBO en Stad Damme werken met dit systeem sinds 2021 en daar levert het alvast goede resultaten op. In 2022 was er een ophaling van 69,4 kg GFT-afval per inwoner en een daling van 38% in de hoeveelheid restafval”, stelt IVBO. “En een bijkomend voordeel: door de klep aan de rolcontainer kunnen dieren helemaal niet aan het afval.”