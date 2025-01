Groen wil versoepeling drinkwaterkwaliteit laten terugdraaien, Provincie ijvert voor nuance: “Ons water is nog steeds veilig”

Groen gaat niet akkoord met de beslissing van minister Jo Brouns (CD&V) om een uitzondering goed te keuren omtrent de Europese norm rond drinkwaterkwaliteit. Ze voerden donderdagmiddag actie aan het Provinciehuis Boeverbos in Brugge om dit aan de kaak te stellen. “West-Vlaanderen heeft er een uniek streekproduct bij: pesticidehoudens drinkwater.”

“De komende twee jaar mag het drinkwater van honderdduizenden West-Vlamingen tien keer meer 1,2,4-triazool, een restproduct van pesticiden, bevatten. Specifiek speelt dit probleem in de winningsgebieden van De Blankaart, Dikkebus, Zillebeke en De Gavers. Water dat in de rest van Vlaanderen verboden is, wordt de komende twee jaar wel aangeboden aan de West-Vlaming. Wij willen dat deze uitzondering zo snel mogelijk wordt teruggedraaid”, klinkt het bij Vlaams Parlementslid en Anzegemnaar Jeremie Vaneeckhout.

© PS

Volgens Groen zijn de aardappel- en bietenteelten de grootste ‘vervuilers’ in dit verhaal, maar het zijn niet zozeer de landbouwers die daar volgens de partij voor moeten opdraaien. “Het is gewoon belangrijk dat de oorzaak wordt aangepakt, eerder dan de gevolgen. Het is daarom ook de verantwoordelijkheid van de rest van de voedingsketen, zij moeten er op financieel vlak voor zorgen dat de boeren voldoende vergoed worden zodat ze hun activiteiten kunnen blijven uitvoeren zonder of met veel minder pesticiden. Het blijft gemakkelijker om te voorkomen dat deze stoffen in ons water terecht komen, dan dat het is om het er weer uit te proberen filteren.”

Groen is niet de enige partij die zich zorgen maakt over onze drinkwaterkwaliteit. Tijdens de provincieraad stelde niet enkel Groen-fractieleider Andries Neirynck een vraag aan de deputatie over dit actueel probleem, maar ook Anouk Speleers (N-VA), Rania Fahi (Vooruit), Miguel Gheysens (CD&V) en Kimberley Dugardein (Vlaams Belang) hadden bedenkingen over de kwestie die ze wilden delen.

Gedeputeerde Bart Nayaert (CD&V) erkent de bezorgdheden, maar maakte zich ook sterk om de gemoederen wat te bedaren. “Ik start mijn ochtend nog steeds elke dag met twee glazen kraantjeswater, daarna drink ik de hele dag sloten koffie gemaakt van kraantjeswater”, glimlacht de gedeputeerde.

Verantwoordelijkheid

“Voor alle duidelijkheid: elk wetenschappelijk onderzoek toont aan dat ons drinkwater nog steeds heel veilig is. Desalniettemin moeten we elke dag blijven werken aan onze waterkwaliteit. Momenteel lopen er 14 acties daarrond, in de toekomst mogen er daar nog heel veel bijkomen. Ons drinkwater monitoren en daarover communiceren is cruciaal, maar het is wel belangrijk dat die informatie niet voor nodeloze paniek zorgt. Weet dat er nu al ontzettend veel technieken worden ingezet om ervoor te zorgen dat zo weinig mogelijk pesticiden worden gebruikt, we moeten dus zeker niet van 0 starten. Maar jullie hebben gelijk, het kan altijd beter”, aldus Nayaert.

“De meerderheid van de landbouwers menen het goed hoor, zij willen ook meewerken aan een oplossing”

Over de rol van de landbouwers had ook gedeputeerde van Natuur Jurgen Vanlerberghe (Vooruit) iets te zeggen. “Boeren zitten onderaan een keten waarbij steeds naar beneden wordt getrapt. Ze krijgen dagelijks op hun kop door allerlei economische, maatschappelijk en sociale omstandigheden. Maar over dit thema gaan ze landbouwers graag met ons in gesprek. Ook zij willen hun verantwoordelijkheid nemen, 95 procent van de boeren menen het goed hoor. Alle betrokken partijen zullen samen moeten werken om de gepaste oplossingen te vinden.”