Groen reikt Groene Pluimen uit

Zondag 5 maart, tijdens een ontbijtsessie, had Groen Oostkamp Vlaams parlementslid Mieke Schauvliege uitgenodigd in Hertsberge om de Groene Pluimen uit te reiken. Zij reikte die uit aan drie ondernemers die ecologische producten verkopen, inwoners inspireren en daarover ook samenbrengen.

Na het ontbijt gaf Mieke eerst wat uitleg over haar werk rond ontbossing. “We nodigden Mieke uit omwille van haar grote inzet rond natuur en milieu. Ze maakte ook een bosrapport en gaat dieper in op de problematiek van woonparken zoals hier in Hertsberge. Hoewel inspanningen gebeuren om bij te planten, geeft Oostkamp in verhouding nog veel vergunningen om te kappen”, licht Geert Vercruyce toe.

Groene Pluim

Maar het hoofdthema voor deze ochtend was de uitreiking van de Groene Pluim, of deze keer drie Groene Pluimen. Met deze award zet Groen Oostkamp al vele jaren Oostkampenaars die ecologische en sociale waarden uitdragen in de kijker.

Dit jaar ging het bestuur op zoek binnen het thema ondernemen. “Het valt ons op dat we binnen de handelskern van Oostkamp intussen drie winkels tellen die zich richten op de verkoop van ecologische producten en daarnaast ook een brede maatschappelijke rol vervullen en geven ze daarom alle drie de Groene Pluim van 2023”, wist Carol Cartigny te vertellen. De drie winnaars zijn The Soul Store, Liile Lily’s en K-deetje.

Soul Store

The Soul Store wordt uitgebaat door Ellen Vandamme. Zij selecteert zorgvuldig de natuurlijke verzorgingsproducten en ecologische lifestyleproducten die te koop zijn in de webshop en in de winkel in Oostkamp. Ze overtuigt met haar gamma dat eco-producten beter zijn voor de natuur en voor je huid. Ze kiest zorgvuldig voor producten zonder chemicaliën. Ook schoonmaakproducten maken deel uit van het aanbod. Daarnaast geeft ze ook workshops om zelf aan de slag te gaan. Ze staat voor een persoonlijke aanpak, geeft advies en inspireert om duurzame keuzes te maken, ook via de instagrampagina @thesoulstore.be.

Little Lily’s

Bij Little Lily’s combineert Shana Bouckaert de verkoop en verhuur van herbruikbare luiers met een gamma eco-producten en breiwol. Samen met haar moeder Veerle Hautekiet en grootmoeder Annie Dobbelare geeft ze wekelijks workshops rond breien, ook voor kinderen. Jonge ouders die herbruikbare luiers willen kopen, staat ze bij met advies en laat ze uitgebreid proberen. Ze stimuleert zo niet alleen om de afvalberg sterk te minderen binnen een gezin, maar geeft het ‘zelf kledij maken’ weer een boost. Zo’n winkel is een grote stimulans voor de premie die Oostkamp op initiatief van Groen geeft voor de aankoop van herbruikbare luiers. Je kan hun werk volgen via instagram @little_lilys_oostkamp.

K-deetje

Debbie Hellebuyck startte K-deetje als een webshop die ze combineerde met een job in het onderwijs. De webshop en haar instagramverhalen over ecologisch speelgoed kenden zo’n succes dat ze de sprong waagde naar een fysieke winkel. Naast de nieuwe winkel blijft ze via sociale media en haar blogs ook veel tips geven aan jonge ouders rond duurzaam opvoeden en spelen. In de winkel kunnen kinderen zich ook steeds uitleven in de speelhoek waar je onder meer zelfgemaakt speelrijst vindt. Ze zet zich als ondernemer ook in om samen met Shopping Oostkamp bv. vakantiezoektochten te organiseren. Je vindt Debbies verhalen op Instagram @k.deetje.oostkamp.

De drie winnaars kregen elk een uniek kunstwerk van Rein De Puysseleyr, gemaakt van recuperatiematerialen met erin verwerkt een pluim en Oostkampse merletten. (GST)