Groen licht voor Urban Swim in Brugge: waterkwaliteit reitjes is oké

De Urban Swim in de reitjes in Brugge kan op zaterdag 17 juni plaatsvinden. Nieuwe metingen door het Brugse stadslabo tonen aan dat de waterkwaliteit van de reitjes voldoende goed is.

“Uit nieuwe metingen van het Brugse Stadslabo blijkt dat de waterkwaliteit op alle meetplaatsen in de Reien langs het parcours van de Urban Swim nu terug ‘zeer goed’ is”, zegt schepen van leefmilieu en sport Franky Demon. “Enkel ter hoogte van de Duinenbrug (Lange Rei) kreeg het water de beoordeling ‘Aanvaardbaar’.”

Zwemmen toegestaan

“‘Aanvaardbaar’ betekent dat zwemmen toegestaan is, maar dat het ontraden wordt voor jonge kinderen, ouderen en personen met een lage weerstand. Er is ook voldoende zuurstof in het water aanwezig en er is geen probleem met blauwalgen”, legt de schepen van Leefmilieu uit.

“De Urban Swim kan zaterdag dus plaatsvinden, net zoals het oefenzwemmen voor de Triatlon van de week erna. Ook de komende week volgen we de waterkwaliteit verder op met het oog op de Triatlon van zaterdag 24 juni.”

Vervuiling

“Begin deze week stelden we vervuiling vast in delen van de Reien. Na de interventie van de brandweer en de civiele bescherming maandag, hebben de stadsdiensten gedurende de hele week nog zoveel mogelijk vervuiling verwijderd. Daarnaast zijn we ook intensief op zoek gegaan naar de oorzaak van de vervuiling”, vervolgt Franky Demon.

“Er was een buurtonderzoek, een inspectie van de rioolputjes en alle riooldeksels in de verdachte zone werden opengemaakt. Er gebeurde ook een inspectie van op het water zelf van alle afvoeren die uitkomen in het vervuilde stuk van de Reien.”

Duik geannuleerd

Uit labotesten bleek het volledig terecht dat de duik van het St-Leo Hemelsdaele geannuleerd werd, want de meetwaarden bevestigden dat het op dat moment niet gezond was om te zwemmen.

“Er werd een olievervuiling aangetroffen, maar die bleek hoogstwaarschijnlijk niet de oorzaak van de vervuiling in de Augustijnenrei te zijn. We gaan er nu van uit dat de vervuiling via een regenwaterriool in de Reien gestroomd is na de hevige regenbui van zondagavond”, stelt Franky Demon.

Cameraonderzoek

“Uit deze regenwaterriool zou alleen regenwater mogen stromen, maar er zijn sterke indicaties dat er ergens vervuiling in deze regenwaterafvoer komt. Het traject van deze regenwaterriool loopt van de Geldmuntstraat, via de Sint-Jacobstraat tot aan de Ezelbrug.”

“Gezien de grote lengte van het traject, werd contact opgenomen met Farys voor een cameraonderzoek van deze regenwaterriool. We proberen dit onderzoek zo snel als mogelijk in te plannen met Farys, want deze vervuiling moet hoe dan ook zo snel mogelijk gestopt worden”, besluit de schepen.

