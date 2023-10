Groen licht voor grote zandsuppletie in Knokke-Heist met 1,8 miljoen kubieke meter zand uit Nederland

Knokke-Heist krijgt er de komende tijd 1,8 miljoen kubieke zand bij. Dit zand is afkomstig van de diepere ongeroerde lagen van de landtongen aan de noord- en zuidzijde van de Nieuwe Sluis in Terneuzen. Uit onderzoek blijkt dat dit zand niet verontreinigd is en PFAS-vrij.

In Terneuzen is een nieuwe zeesluis gebouwd. Het project nadert zijn voltooiing. Half september is het project Nieuwe Sluis Terneuzen gestart met het verwijderen van nog aanwezige landtongen aan de noord- en zuidkant van de Nieuwe Sluis. Dit is nodig om de in- en uitvaart van de sluis mogelijk te maken. Het is een omvangrijke klus die maanden in beslag neemt. Een deel van het zand dat hierbij vrijkomt, wordt onder de laagwaterlijn bij Knokke-Heist ingezet als vooroeversuppletie in het kader van het Masterplan Kustveiligheid.

Na grondig onderzoek blijkt het bewuste zand veilig te zijn: er werden geen schadelijke hoeveelheden PFAS aangetroffen. De werken op het strand van Knokke-Heist – er komt zo’n 1,8 miljoen kubieke meter zand bij – kunnen daarom op korte termijn starten. (MM)