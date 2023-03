Groen licht voor bos in de Galileistraat in Diksmuide

De Raad van State veegde de bezwaren van tafel tegen de omvorming van een 1,37 groot perceel in de Galileistraat in Diksmuide tot bos. Wanneer de privé-eigenaar met de aanplant zal starten, is nog niet bekend.

John Vanoverschelde heeft in de Galileistraat een stuk grond waarop hij, op eigen initiatief, een bos wil aanplanten. Eind 2019 begin 2020 werd de procedure voor de omgevingsaanvraag opgestart. “ Er kwam een openbaar onderzoek waarbij een aantal bezwaren werd aangetekend, over het verlies van het zicht op Beerstblote en het schenden van de aanpalende percelen”, vertelt schepen Marc Deprez.

“Stad Diksmuide kon die bezwaren weerleggen maar enkele personen trokken toch naar de Raad van State. Die besliste dat de omgevingsvergunning voor het aanplanten van een bos wel degelijk kon worden afgeleverd.”

Past in klimaatplan

Het perceel bevindt zich dicht bij het centrum, vlakbij het Begijnhof. “Voor stad Diksmuide, de inwoners en bezoekers zal dit zeker een meerwaarde zijn en het past perfect in het klimaatplan” aldus schepen Deprez. “We kunnen dit privé-initiatief alleen maar toejuichen. Het is absoluut een verrijking voor onze stad. Het wordt een bos van 1,37 hectare en het is de bedoeling er groepen mensen onder begeleiding toe te laten. Er wordt voor gezorgd dat de percelen van de aangelanden geen schade lijden, daarom is de eerste 6 meter langs het bos ingekleurd als beheerlandbouw. Ik wil hierbij ook nog beklemtonen dat dit bos volledig op vrijwillige basis wordt aangeplant door de grondeigenaar en zoals het in een democratie hoort, kan de eigenaar kiezen wat hij met zijn eigendom doet.”

Wanneer de aanplant zal gebeuren, is nog niet bekend. “Het najaar is daarvoor de meest geschikte tijd maar het de eigenaar kiest uiteraard wanneer hij start met de aanplant”, besluit schepen Marc Deprez. (ACK)