Graskarpers moeten Vateput proper houden: “Een duurzame optie voor het bestrijden van onkruid en overtollige waterplanten”

De technische dienst zette twintig graskarpers uit in de Vateput in Lo. De bedoeling is dat de vissen de vijver plantenvrij houden. “De leverancier liet weten dat het normaal gezien met die karpers zou moeten lukken om de begroeiing in de put binnen de perken te houden”, zegt Pol Verhelle, hoofd van de technische dienst.

De Vateput in Lo is sinds woensdag twintig vissen rijker. Het gaat om graskarpers. Die zijn niet zomaar in de vijver uitgezet, maar wel met een specifiek doel.

“Elk jaar moeten we met een kraan de begroeiing verwijderen”, zegt Pol Verhelle, hoofd van de technische dienst. “Een burger maakte mij er eens op attent om graskarpers in de vijver te steken, want die eten het groen op. Vorig jaar waren we te laat. Maar nu zitten er twintig vissen van zo’n vijftien centimeter in de Vateput. Die zullen nog verdubbelen in lengte. De leverancier liet weten dat het normaal gezien met die karpers zou moeten lukken om de begroeiing in de put binnen de perken te houden. Hij vond het alvast een hele mooie locatie voor de vissen. Of die methode nog in andere gemeenten wordt toegepast, weet ik niet.”

De karpers werden aangekocht bij een firma uit Staden. “Het zijn uitstekende algeneters, waardoor ze de algenpopulatie in uw vijver onder controle houden”, staat er op hun website te lezen. “Daarnaast zijn graskarpers ook een duurzame optie voor het bestrijden van onkruid en overtollige waterplanten. Het zijn ook rustige en vredelievende vissen die goed samenleven met andere soorten vissen.”

De Vateput wordt in de geschiedenisboeken al vermeld in 1404. Die deed dienst als drinkplaats voor dieren, maar ook als waterreserve bij brand en visput. Vissers die zich al in de handen wrijven om op karpers te komen vissen, zijn er echter aan voor de moeite. Vissen in de Vateput is verboden.