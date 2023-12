Go Loud geeft ondernemers ecologisch advies: “Juiste communicatie is cruciaal”

Ecologie? Het moet zonder twijfel het hipste woord van dit decennia zijn. Hoewel heel wat bedrijven op de kar van het ecologische springen, durven ze vaak niet communiceren errond. Dankzij Go Loud, het geesteskind van de Rekkemse Delphine Van Hoecke, kunnen ondernemers vanaf heden ongeremd uitpakken met hun groene twist.

Eco-friendly, carbon footprint, CO2-reductie of eender welke variatie hierop? Ze zijn in het dagelijkse leven van de ondernemers niet meer weg te denken. Iedere evolutie moet zo groen mogelijk zijn om zo de impact op moeder natuur te minimaliseren. Hoewel heel wat Belgische bedrijven al volop de kaart van het ecologische trekken, ontbreekt het veelal nog aan een duidelijke communicatie hierrond.

Communicatie

“Juiste communicatie is cruciaal maar we hebben nu eenmaal te maken met een publiek dat steeds maar klimaatbewuster wordt. Met die bewustwording komt ook een meer kritische houding en heel wat bedrijven hebben schrik hiermee geconfronteerd te worden.” Delphine, die met Go Loud zich heeft gespecialiseerd in communicatie, wist zich te specialiseren in dit delicate onderwerp. “Duurzaamheid staat centraal bij heel wat bedrijven, al is de vrees voor kritiek of het krijgen van greenwashing claims omnipresent. Met Go Loud proberen we bedrijven te ondersteunen in hun communicatie, om zo de juiste en vooral ecologische boodschap de wereld in te sturen. Die ondersteuning kan op verschillende manieren, zoals coaching of complete communicatiepakketten.”

Advies op maat

“Alles wordt keer op keer op maat gemaakt, zodat het perfect voldoet aan de behoeften van het bedrijf. We werken steevast rond authenticiteit, transparantie, eerlijkheid en open communicatie. Go Loud maakt overigens deel uit van de grotere Go Family. Alle takken binnen die communicatieve familie hebben zich vastgebeten in specifieke en vooral duurzame communicatienoden. Van bosherstel tot het herstel van de oceanen en zelfs het reduceren van de CO2 voetafdruk? Binnen de Go Family hebben we de nodige specialisten in huis die ondernemers stap voor stap begeleiden.”