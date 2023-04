Ginger en Lucky zijn de Knapste Kippen van Mirom

De voorbije tien weken ging afvalintercommunale Mirom Roeselare op zoek naar ‘de knapste kip’. Kippeneigenaars uit de regio konden een foto insturen van hun mooiste kip en zo meedingen naar ‘1 jaar gratis graan’. Ginger uit Dadizele verzamelde de meeste punten van de vakjury, Lucky uit Koekelare kon op Facebook het meeste fans achter zich scharen.

Bij Mirom Roeselare zijn ze nogal te vinden voor kippen. Het zijn fijne dieren om in de tuin te hebben, ze vergen weinig onderhoud, ze schenken verse eitjes en… ze zorgen ervoor dat je minder afval in je restafvalzak moet gooien. Kippen zijn immers dol op etensresten. Zo kan je per kip tot 50 kg ‘afval’ per jaar uit de vuilniszak besparen.

Om zoveel mogelijk mensen aan te sporen om kippen te houden, neemt Mirom meerdere initiatieven. Er zijn infosessies, je vindt tips op de website en inwoners die er aan denken om kippen te houden kunnen nog een Start to kip-pakket winnen (t.w.v. 350 euro) door mee te doen aan een quiz op mirom.be/starttokip.

Wedstrijd

En voor het tweede jaar op rij was er dus de verkiezing van ‘de Knapste Kip van Mirom’. Een manier om mensen dié al kippen houden te belonen en om ineens ook het houden van kippen (in alle betekenissen) op en positieve manier bij een breed publiek te promoten. Meer dan 200 deelnemers meldden zich aan en de voorbije tien dagen werden er ruim 14.000 stemmen uitgebracht. De tien kippen met de meeste fans vielen in de prijzen en daarnaast selecteerde een vakjury ook tien kippen op basis van fotokwaliteit, originaliteit en authenticiteit.

De winnaar bij de vakjury werd Ginger, een van de kippen van Ellen Deltomme uit Dadizele. “Ik overwoog al langer om kippen te houden en vorig jaar hebben we dan met Pasen drie kuikentjes in huis gehaald”, vertelt Ellen. “Ginger, intussen een flinke volwassen kip, is er daar eentje van. De opmerkelijke foto was een ‘lucky shot’, mijn man kon de foto nemen toen Ginger net recht in de lens keek.”

En nog meer ‘lucky’ in de wedstrijd, want bij de ‘popular vote’, was Lucky uit Koekelare het ‘haantje de voorste’. Hij is een van de dieren van de 17-jarige kippenliefhebber Niels Verhelle uit Koekelare, die naar eigen zeggen ‘niets liever doet dan bezig zijn met zijn dieren’.