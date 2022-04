GFT-zak van IVBO is nog niet genoeg ingeburgerd

Na drie maanden is de invoering van de nieuwe GFT-zak voor groenten- en fruitafval nog niet ingeburgerd. “Nog altijd is niet iedereen op de hoogte van die aparte ophaling, we zullen nog meer moeten communiceren over het nut hiervan”, bekent Tom Espeel, woordvoerder van IVBO.

Na elf weken is de daling van de restafvalfractie met 10 procent gedaald, sinds GFT-afval apart opgehaald wordt. “Het gaat om 60 ton groenten- en fruitafval per week. Het is duidelijk dat de nieuwe GFT-zak tijd nodig heeft. Dat was in het verleden ook zo met de invoering van de eerste PMD-zak eind de jaren 90”, stelt Tom Espeel.

Overschatting

“We dachten dat we het restafval met 20 procent konden verminderen door die aparte ophalingen. Waarschijnlijk was dit een overschatting. Daarom zal IVBO in april en oktober een sorteeranalyse uitvoeren op het restafval. Zo zouden we een beeld moeten krijgen van hoeveel GFT er nog in de gemiddelde restafvalzak aanwezig is én welke andere recycleerbare fracties onterecht in die zak aangeboden worden.”

“Dit moet ons in staat stellen om gerichter te communiceren en te sensibiliseren, zodat we de OVAM doelstelling rond aantal kilo restafval per inwoner bereiken. Eind 2021 zaten we aan 200 kilo per inwoner, dat cijfer moet dalen tot 169 kilo.”

Geventileerde afvalemmers

IVBO zal deze zomer starten met de verkoop van geventileerde afvalemmertjes, om de GFT-zak op een hygiënische en geurvrij manier in te gebruiken. Wijst dit op geurproblemen?

Tom Espeel: “Het normale gebruik van de GFT-zakjes zorgt niet voor geurhinder, net zoals dat het geval was toen het GFT-afval nog in de restafvalzak zat. Geurhinder ontstaat door rottingsprocessen en schimmelvorming die op hun beurt te wijten zijn aan een gesloten, vochtige omgeving.”

“Een geventileerd emmertje zal ervoor zorgen dat de organische fractie sneller uitdroogt en voorkomt dus dat er zich problemen kunnen voordoen. Mensen die zonder emmertje verstandig omgaan met die zakjes zouden ook geen geurhinder mogen ondervinden.”

Gisten en schimmelen

Thuis namen wij de proef op de som: een week lang werd GFT in een afvalzakje in de keukenemmer gedeponeerd. Het GFT begon te gisten en te schimmelen, het werd zelfs vloeibaar en liep door de zak. Zijn die zakken niet stevig genoeg en niet waterdicht?

Tom Espeel: “De GFT-zakken zijn gemaakt van composteerbaar materiaal dat bij normaal gebruik voldoende sterkte heeft om zijn rol te vervullen. Dit werd uitvoerig getest vóór de invoering van de nieuwe zak. Het is wel zo dat vloeistoffen de degradatie versnellen, maar het aandeel vloeibare fractie zou bij het volgen van de sorteerregels beperkt moeten zijn.”

“Om extra vochtabsorptie te verkrijgen en de aanwezigheid van schimmels en gisten tegen te gaan, kan onderaan de GFT-zak een stuk krantenpapier aangebracht worden dat het vocht absorbeert. Dit zal de levensduur van de zak zeker ten goede komen. Wij raden ook aan om de GFT-zak wekelijks aan te bieden en dus een formaat van zak te kiezen dat het best aansluit bij de geproduceerde hoeveelheid GFT-afval.”