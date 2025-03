Gemeentebestuur Zonnebeke geeft ongunstig advies voor nieuwe windturbine langs A19

Tot grote consternatie van veel inwoners wil Aspiravi na drie windturbines langs de A19 nu een nieuwe en nog hogere windturbine bouwen aan de afrit Beselare, naast de geplande carpoolparking bij het Kortekeerbos. Onaanvaardbaar vindt ook het gemeentebestuur van Zonnebeke.

Op 15 januari 2025 ontving de gemeente Zonnebeke een vraag tot advies van het Departement Omgeving betreffende de omgevingsvergunningsaanvraag van Aspiravi. Dat bedrijf wenst een windturbine te bouwen met een maximaal vermogen van 7 MW. De rotordiameter van de wieken bedraagt 175 meter en de tiphoogte is 230 meter. Dat is 80 meter hoger dan de drie bestaande windturbines die nu al op de grens van Beselare en Wervik staan en bijna vijfmaal zo hoog als de kerk van Zonnebeke.

Agrarisch gebied

558 inwoners dienden bij de gemeente een bezwaarschrift in naar aanleiding van het openbaar onderzoek en nog veel meer inwoners namen informeel contact op met het gemeentebestuur, een bewijs dat er voor de bouw van deze mastodont geen draagvlak is. Ook het gemeentebestuur geeft nu een ongunstig advies. “Aspiravi wil deze windturbine inplanten in een agrarisch, maar ook historisch waardevol landschap, dicht bij verschillende woonkernen en locaties met grote erfgoedwaarde”, aldus het gemeentebestuur. “In tegenstelling tot wat Aspiravi beweert, heeft een 230 meter hoge piloon voor gevolg dat de horizon blijvend en ontoelaatbaar verstoord wordt. Bovendien stelt Vlaanderen dat windturbines bij voorkeur gegroepeerd worden in industriële of havenomgevingen. De afrit van de A19 valt hier duidelijk niet onder, vermits die in een volledig groene en agrarische omgeving ingebed ligt.”

De windturbine zou voorzien worden van een automatische stilstandregeling. “De gemeente vindt niet alleen te weinig garanties in het dossier hoe die regeling gehandhaafd zou worden, de regelgeving is bovendien zo streng dat de windturbine, bij toepassing ervan, meer stil zou staan dan effectief in werking zou zijn. Met andere woorden: het rendement van een windturbine op deze plek moet zeer in vraag gesteld worden.”

Geen financiële compensatie

“Gelet op de vaststelling dat Aspiravi meerdere aanvragen indient en dat niet uitgesloten kan worden dat de turbines op de grens met Wervik op termijn ook een hoogte van 230 meter krijgen, maakt de gemeente Zonnebeke zich grote zorgen”, stelt burgemeester Koen Meersseman (#Team8980). “De voordelen lijken uitsluitend ten gunste te zijn van de windmolenbouwers en de grondeigenaars die hun land verpachten, zonder enige financiële compensatie voor de inwoners die er de directe hinder of impact van ondervinden. Er is ook geen vergoeding die de stroomkosten voor de inwoners zou verlagen.”

Daarnaast stelt het college zich grote vragen bij de tijdelijke wegverharding en insnijding in waardevol agrarisch gebied. “Rekening houdend met alle terechte bezwaren die gedetailleerd beschreven worden in onze toelichting, kunnen wij als gemeente onmogelijk een gunstig advies geven voor de bouw van een windturbine op deze plaats. Uiteraard zijn wij voor een duurzaam energiebeleid, maar dan wel zo georganiseerd dat er geen conflict ontstaat met de omgeving en haar bewoners”, vervolgt burgemeester Meersseman. “Zonnebeke is een erfgoedgemeente, we liggen in een waardevol agrarisch gebied en we zullen er alles aan doen om dat te beschermen.”