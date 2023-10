Gemeente Staden zet plaatselijke Mooimakers in het zonnetje

De gemeente Staden trakteerde de plaatselijke Mooimakers op beenham. “Als dank voor een jaar lang zwerfvuil ruimen konden onze Groot-Stadense Mooimakers in het voormalige stationsgebouw van een maaltijd genieten”, vertelt milieuschepen Chris Verhaeghe (Open VLD).

“Dankzij hen is onze gemeente een stuk aangenamer om te wonen, wandelen en fietsen. Extra Mooimakers zijn altijd welkom. Wie zich geroepen voelt, kan zich aanmelden op www.mooimakers.be. Daar kan je een stuk grond kiezen dat je eenmalig of voor langere tijd netjes wil houden. Dat kan gaan om een straat, maar ook om een park, een buurt… Je kan ook samen met vrienden, buren of een vereniging een team vormen.”