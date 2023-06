Gemeente onthardt 1.600 vierkante meter in Schooldreef

De gemeente Oostkamp doet mee aan het eerste Vlaams Kampioenschap Tegelwippen. Gemeenten, scholen, bedrijven én inwoners breken samen zoveel mogelijk tegels uit en vervangen die door groen. Het startschot van deze campagne werd eind maart gegeven aan de gevel van de Sint-Pietersschool in Oostkamp. Met de aanleg van een geveltuin wil de school inzetten op duurzaamheid en tegelijk voor meer groen in het straatbeeld zorgen.

Ook in de Schooldreef wordt er aan ‘tegelwippen’ gedaan, met maar liefst 1.600 vierkante meter ontharding. De doelstelling is om er een mooie, groene beleefstraat van te maken, niet alleen voor de bewoners, maar voor alle bezoekers van het centrum. En dit wil de gemeente op een toekomstgerichte manier doen, met onder andere veel minder verharde oppervlakte. Het groen dat zorgt voor extra zuurstof en afkoeling en de ruimte voor waterinsijpeling zijn een antwoord op de klimaatverandering en bieden tegelijk een kwalitatieve verpozingsruimte voor bewoners en bezoekers. Groen zorgt ook voor verkoeling in de zomer en is goed voor het mentale welzijn. Het water dat kan insijpelen is goed voor het grondwaterpeil en helpt tegen wateroverlast. In de ontharde vakken komen streekeigen bomen en planten, die passen in de beschikbare ruimte. (GST)