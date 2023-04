Gemeente Knokke-Heist installeert zes ondergrondse betaalcontainers

Verlaat je Knokke-Heist en kan je het restafval niet reglementair aanbieden volgens de ophaaldagen op de afvalkalender? Dan is er de mogelijkheid om het restafval te deponeren in één van de ondergrondse betaalcontainers mits een betaling van 2 euro.

Het restafval dat in deze containers belandt, dient steeds in gesloten plastic zakken van maximaal 60 liter aangeboden te worden. Het gebruik van een reglementaire zak van Knokke-Heist is niet verplicht.

De prijs voor een storting komt daardoor overeen met het gebruik van een reglementaire restafvalzak bij huis-aan-huisophaling. Men vindt de betaalafvalbakken in de Bayauxlaan, Bronlaan, Edward Verheyestraat, Eeuwfeestlaan, Gustave Van Nieuwenhuysestraat en op het Sint-Michielsplein.

Ook aan het huidige recyclagepark kan je tijdens de openingsuren terecht bij de betalende ondergrondse restafvalcontainer ter hoogte van het dierenasiel.