Geluidsexpert hanteert strenge normen voor padelsport bij KTC Azalea in Brugge

Er is op vraag van de Brugse rechtbank een geluidsstudie uitgevoerd bij de buren de padelclub KTC Azalea in de Sint-Pietersgroenestraat in Brugge. In deze voorstudie stelt de expert dat padel binnen bij de buren maximaal 16dB mag veroorzaken om elke geluidshinder te vermijden. Het voorlopig verslag roept vragen op bij de beoefenaars van padel: “Als dit de norm is, betekent dit de dood van onze populaire sport in Vlaanderen.

16dB, het maximum geluid dat padel bij binnen bij buren van een sportclub mag veroorzaken, dat is minder dan een stofzuiger of een wasmachine. Het uitlekken van de resultaten van een geluidsstudie op vraag van de Brugse rechtbank bij de buren van padelclub KFC Azalea zorgt voor consternatie bij de clubleden.

Goed nabuurschap

Zij vrezen dat als de rechtbank deze norm aanhoudt, geen enkele vorm van sport en vrijetijdsbesteding nog zal mogelijk zijn in Vlaanderen. Nicolas Boi, clubmanager van KTC Azalea, bevestigt de metingen: “We nemen er nota van, maar stellen ons toch vragen bij de normen die deze geluidstechnicus hanteert. Ook wij streven naar een goed nabuurschap en wensen in vrede te leven met de buren én onze sport kunnen blijven beoefenen.”

“Het spijtige aan deze affaire is dat noch Vlaanderen noch Brugge exacte normen ingesteld hebben voor de padelsport. Maar hetgeen de door de rechtbank aangestelde expert in zijn voorstudie neerpent, is veel strenger dan de algemene geluidsnormen die Vlarem en de Wereldgezondheidsorganisatie poneren.”

“We zullen het verslag aanvechten en streven naar een leefbaar compromis met onze buren. In november wordt de rechtszaak voortgezet”, aldus Nicolas Boi.

Sluiting

Sinds 2018 heeft KTC Azalea in Sint-Pieters ook drie padelvelden, de voorbije jaren is de padelactiviteit er enorm toegenomen. Twee buren van KTC Azalea, trokken naar de Brugse rechtbank om de sluiting te eisen van de padelclub. Ze stelden dat de geluidsoverlast hun gezondheid in gevaar bracht.

Rechter Wim De Backer ging niet in op de eis tot sluiting van de padelclub, maar beperkte het aantal uren waarop de padelsport in KTC Azalea mag beoefend worden drastisch, zodat de buren thuis in alle rust optimaal van hun vrije tijd kunnen genieten.

Beroep

De Brugse sportclub ging in beroep tegen dit vonnis. Deels met succes, want er mag voortaan een uur langer, tot 20 uur, op weekdagen gepadeld worden. Dat allemaal in afwachting van de geluidsstudie, die als basis moet dienen voor een uitspraak van de rechtbank ten gronde.

Alle Vlaamse padelclubs wachten gespannen het vonnis af, dat een precedent kan scheppen.