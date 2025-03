Geen zwerfvuildag, wel nog milieubewuste Mooimakers: “Frustrerend, die vervuiling”

Zwerfvuil blijft nog altijd in alle gemeenten een probleem, ook in Lendelede. “Ondanks alle sensibiliseringsacties”, zegt milieuambtenaar Elvire Vanysacker. “Dit jaar is er jammer genoeg geen zwerfvuilophaling bij gebrek aan inschrijvingen, maar onze Mooimakers compenseren dat grotendeels en halen in de loop van het jaar heel wat zwerfvuil op tijdens hun wandelingen.” Sofie Messely is één van die Mooimakers die milieubewust en vrijwillig wandelen en zwerfvuil ophalen combineren.

Dit jaar is er in Lendelede geen dag zwerfvuilophaling met scholen, jeugdbewegingen en individuelen.

“Omdat het niet voor iedere partner die de vorige jaren meewerkte paste in zijn of haar agenda, waardoor er te weinig inschrijvingen waren”, zegt Elvire Vanysacker. “Dat is jammer want zwerfvuil blijft nog altijd een probleem. Ik erger me als ik vaststel dat sommige mensen nog altijd lege bierblikken, bier- of alcoholflessen, oude huisraad en nog veel meer in grachten en grasbermen achterlaten in plaats van ze correct te sorteren. Al zijn dat voor alle duidelijkheid maar een beperkt aantal mensen die zich daaraan blijven bezondigen. De meerderheid doet dat niet en heeft wel respect voor de natuur.”

Vrijwilligers

“Het feit dat er geen zwerfvuilophalingsdag is, betekent niet dat er in Lendelede niets aan dat probleem gedaan wordt. Sinds een aantal jaren halen onze ‘Mooimakers’ – we hebben er een 30-tal – regelmatig én volledig vrijwillig zwerfvuil op tijdens hun wandelingen. De gemeente zorgt voor het materiaal en de zakken die ze nodig hebben. Maar je moet als Mooimaker erg gemotiveerd zijn om dat te doen: vrijwillig het zwerfvuil opruimen dat anderen respectloos achterlaten langs de openbare weg. Ze haalden in 2020 274 zakken op, in 2021 199 zakken, in 2022 129, in 2023 147 en vorig jaar 139 zakken. De gemeente bedankt ieder jaar die vrijwilligers met een Lendleebon en een gratis ontbijt.”

Sofie Messely die op de personeelsdienst van de gemeente werkt, is één van die Mooimakers.

“We gaan met ons gezin vaak wandelen in de natuur”, zegt Sofie. “Langs landelijke wegen in eigen gemeente maar we doen ook mee aan georganiseerde wandelingen als de Flanders Trails en Poppieswandeling. Minstens één keer in de maand – het zou echt meer moeten zijn – wandel ik vooral met mijn al even gemotiveerde dochter Siska (23) en soms ook met mijn man Karel Geerardyn net buiten het centrum van Lendelede. En dan ruimen we wel eens zwerfvuil op. We trekken er dan op uit met de handschoenen aan, een lange grijptang om het vuil op te pakken én een bolderkar om het zwerfvuil in te laden. Dat materiaal krijgen we van de gemeente. En ja, het vraagt ook van ons een inspanning om zwerfvuil op te halen. Het is som frustrerend als je ziet hoe onze mooie natuur door die respectlozen vervuild wordt met blikjes, flessen, soms een oude broodrooster, complete eetserviezen, borden, tassen, … Als we 2 uur wandelen is onze ‘bolderkar’ al vol. En ik stel jammer genoeg vast dat in een gebied dat we opgekuist hebben, er 1 tot 2 weken later opnieuw hopen zwerfvuil te vinden zijn.”

“Gelukkig krijgen we op onze zwerfvuilwandelingen ook mensen tegen die ons zeggen ‘jullie zijn goed bezig’ geven, maar er zijn er ook die wel eens zeggen ‘waarom doen jullie dat nog’. Omdat we Mooimakers uit overtuiging zijn. We wandelen graag maar dan liefst in een propere natuur en die we milieubewust ook net willen houden.”

Andere acties

De milieudienst Lendelede onderneemt nog acties om de Lendeledenaar milieubewuster te laten omgaan met de natuur. “De kippenactie is er één van”, zegt Elvire. “De gemeente mag geen kippen meer verkopen aan de bewoners maar de Lendeledenare kunnen wel zelf 3 kippen kopen bij de kweker van hun voorkeur. Per kip krijgen ze dan van de gemeente een Lendleebon van 15 euro. En landbouwers kunnen hun gebruikte folie inzamelen en naar de Aveve langs de Rijkweg in Izegem brengen. Vroeger kon dat in Lendelede zelf, maar de Aveve in de Winkelsestraat is daar al een tijdje gestopt.”