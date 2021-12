GAIA dient nu ook strafklacht in tegen West-Vlaamse kalkoenkwekers: “Zelfs kadavers in de stallen”

Daags nadat GAIA nieuwe beelden uit vier West-Vlaamse kalkoenkwekerijen verspreidde en opriep om de vier bedrijven te sluiten, dient de dierenrechtenorganisatie nu ook een strafklacht in. Dat laten GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch en GAIA-advocaat Anthony Godfroid weten. De betrokken kalkoenkwekers willen niet publiek reageren op de beelden of de aantijgingen.

Dierenrechtenorganisatie GAIA heeft bij het parket van West-Vlaanderen, afdeling Ieper een klacht ingediend tegen vier West-Vlaamse kalkoenkwekers. Dinsdag verspreidde GAIA nog videobeelden en foto’s die leden van hun organisatie maakten bij de vier bedrijven in Heuvelland, Lichtervelde, Wervik en Lendelede. Uit die beelden moet blijken dat de kalkoenen in ellendige omstandigheden worden gekweekt.

“We kunnen niet anders”

“Wat we in die vier bedrijven aantroffen is zodanig erg dat we niet anders kunnen dan klacht indienen”, zegt GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch. “Grote aantallen ernstig lijdende en fel verzwakte kalkoenen, zieke dieren met ernstige verwondingen, kreupele kalkoenen die zich nauwelijks kunnen verplaatsen, liggende in doornat en smerig strooisel vol uitwerpselen. En zelfs kadavers, in staat van ontbinding of aangevreten door katten. Als we voor dergelijke afschuwelijke wantoestanden al geen klacht meer zouden indienen… Waartegen dan wel?”

Anthony Godfroid, de advocaat van de dierenrechtenorganisatie, onderschrijft het standpunt van de GAIA-voorzitter. “Ons recht beschermt dieren omdat wij dieren erkennen als wezens met gevoelens, met een eigen individuele waardigheid”, zegt hij. “In heel Europa wordt erkend dat dieren waardig moeten worden behandeld. De beelden die gemaakt zijn in deze vier kwekerijen zijn niet alleen weerzinwekkend, ze tonen ook het failliet van het systeem aan. Ik zal er als advocaat alles aan doen opdat er vervolging wordt ingesteld door het parket.”

Forse boetes

Concreet stelt GAIA dat de vier kwekers de dieren onnodig pijn toebrengen, onnodig ombrengen en dat het huisvesten van de kalkoenen niet aan hun behoeftes voldoet. Volgens GAIA staan er op dat alles maximumstraffen tot zes maanden cel en boetes tot 16.000 euro. “De ondernemers in kwestie mogen nog van geluk spreken dat de nieuwe strafmaten nog geen wet zijn geworden”, aldus Anthony Godfroid nog. “Minister van Dierenwelzijn Weyts (N-VA) kondigde al aan de huidige straffen te verzwaren, tot maximaal vijf jaar celstraf en drastisch hogere boetes.”

Herhaaldelijke pogingen van onze redactie om de bij naam genoemde kwekers te bereiken, leverden niets op. De kalkoenkwekers willen niet publiek reageren op de beelden of de aantijgingen van GAIA.