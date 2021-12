GAIA deelt schokkende beelden uit West-Vlaamse kalkoenkwekerijen: “Het hele systeem is door en door rot”

Dierenrechtenorganisatie GAIA heeft nieuwe beelden uit vier West-Vlaamse kalkoenkwekerijen gepubliceerd die tonen hoe de dieren opeengepakt en vaak gewond moeten leven. Met de bij momenten schokkende beelden wil GAIA het gebrek aan dierenwelzijn en het uitblijven van een wettelijk kader voor de kalkoenkwekers aanklagen. “De toestand is in deze vier kwekerijen zo ernstig dat ze eigenlijk dicht zouden moeten”, oordeelt Michel Vandenbosch, voorzitter van GAIA.

De beelden die dierenrechtenorganisatie GAIA in november in vier kalkoenkwekerijen verspreid over West-Vlaanderen kon maken, zijn niet voor gevoelige kijkers. Het filmen in een kwekerij in Heuvelland, in Lichtervelde, Lendelede en Wervik legt volgens GAIA nog maar eens bloot hoe weerzinwekkend het er in de sector aan toegaat. “Duizenden opeengepakte kalkoenen, fel verzwakt, kreupel, gewond en soms creperend. We zagen zelfs dode dieren die al in vergevorderde staat van ontbinding waren”, schetst GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch. “De situatie is identiek aan wat we twee jaar geleden al aantroffen. Het is zelfs nog erger.”

Strengere normen

Voor de dierenrechtenorganisatie blijkt uit de gemaakte filmpjes en foto’s duidelijk hoe de intensieve kweek van vleeskalkoenen volledig is ontspoord. “De afschuwelijke toestand die ons onderzoeksteam aantrof, toont waar normloosheid toe leidt”, stelt Michel Vandenbosch. “Ons land kent vandaag nog geen specifiek wetgevend kader om het welzijn van de kalkoenen te beschermen. Zo zijn er geen duidelijke wettelijke grenzen aan de bezettingsdichtheid en kan een kweker zelf bepalen hoeveel dieren hij in een stal propt. Nog meer op elkaar persen dan men vandaag doet, is praktisch onmogelijk. Dan zouden er nauwelijks nog dieren overleven.”



GAIA kijkt dan ook naar minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) om strengere wettelijke normen voor het houden van kalkoenen op te leggen. Volgens de dierenrechtenorganisatie moeten er een lagere bezettingsgraad komen, moeten dieren buiten kunnen lopen, horen er aangepaste zitstokken te worden geïnstalleerd, moet er een verplichting tot trager groeiende rassen komen en moet er voldoende droog stalstrooisel aanwezig zijn.

“Hoe de sector vandaag omgaat met de dieren is een ware schande”, aldus de voorzitter nog. “Het hele systeem is door en door rot, een walgelijke aanfluiting van de notie dierenwelzijn en volstrekt onaanvaardbaar. Het welzijn van de kalkoenen moet absolute voorrang krijgen. Zoniet kan men er maar beter mee stoppen en in Vlaanderen geen vleeskalkoenen meer kweken.” In heel Vlaanderen telt de intensieve kalkoenhouderij een 25-tal bedrijven.

Het kabinet van minister Weyts benadrukt dat het proces om regelgeving voor kalkoenkwekerijen al is opgestart. “We hebben al een tijd geleden aan de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn, waar ook GAIA is bij betrokken om advies gevraagd”, stelt Weyts’ woordvoerder Michaël Devoldere. “We verwachten dat advies op korte termijn en kunnen op basis daarvan dan de regelgeving uittekenen.”