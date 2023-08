Frisse zeelucht toch niet zo gezond als men denkt? Meer PFAS aan kust dan in Antwerpen

Wie aan de kust gaat wandelen ademt een significant grote concentratie aan PFAS in vergelijking met het binnenland.

Het is de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (Vito) die de informatie over PFAS-vervuiling in de lucht aan de kust bekendmaakte.

PFAS zijn stoffen die water- en vuilafstotend zijn en in heel wat schoonmaakproducten gebruikt worden. Eenmaal ze er zijn, lossen ze niet op in de natuur.

Vito ontdekte via metingen dat er in Knokke-Heist zeven keer meer PFAS in de lucht zit dan in Borgerhout en wel veertig keer meer dan in Dessel.

Men vermoedt dat PFAS eerst over land waait en zich daarna vastzet op het schuim van de golven aan zee. Via de golven komt het terug aan land aan de kust.

Een groot gevaar is het echter niet voor de volksgezondheid op dit moment, maar het toont wel aan dat er beter een verbod op PFAS zou komen om in de toekomst niet in de problemen te komen.