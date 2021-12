Financiële steun voor drie nieuwe plattelandsprojecten in de Westhoek

In het kader van het Europese ‘Leader’-programma ontvangen drie nieuwe initiatieven uit de Westhoek in totaal 333.551 euro steun. Concreet gaat het over projecten die de leefbaarheid op het platteland op een bepaalde manier verbeteren. In totaal wordt er tot 2022 zo’n 6 miljoen euro naar dergelijke projecten in de Westhoek.

Zowel Europa, Vlaanderen als West-Vlaanderen doet een duit in het zakje. De eerste staat in voor de helft van het spaarpotje, Vlaanderen en de provincie delen de andere helft. Leaderprojecten streven naar kennisoverdracht en innovatie binnen de reguliere en/of de biologische landbouw, willen de streekidentiteit profileren en promoten of willen armoede en kwetsbaarheid in de landbouw- en plattelandsgemeenschap aanpakken. Sinds 2014 werden voor ‘Leader Westhoek’ al 93 projecten goedgekeurd. Deze drie kunnen nu dus ook op steun rekenen.

Biofilm, gevaarlijk onzichtbaar

Het provinciaal onderzoekscentrum Inagro wil het probleem van biofilm onder de aandacht brengen bij veehouders. Biofilm is een vuile laag die aan de binnenkant van waterleidingen kan ontstaan. Door intense begeleiding en verschillende wateranalyses wil Inagro de gezondheid van de dieren en de economische resultaten van deze landbouwers verbeteren.

Kostenplaatje? 106.834,92 euro, waarvan 53.417,46 vergoed wordt voor Leader Westhoek.

De Westhoek op je bord

Een initiatief van Westtoer en Inagro dat de korte keten dichter bij de toeristen moet brengen. willen hiermee de korte keten dichter bij de vele toeristen brengen. Streekproducenten en toeristische ondernemers zullen het bestaande korte ketenaanbod samen in kaart brengen en dit aanpassen en uitbreiden in functie van de hedendaagse noden van de toerist. Op die manier krijgt de Westhoek een vernieuwd aanbod lokale specialiteiten om de vele toeristen te bekoren.

Kostenplaatje? 398.417,80 euro, waarvan 199.208,90 vergoed wordt voor Leader Westhoek.

Museumtuin 2.0

Vzw Bakkerijmuseum uit Veurne creëert met dit project een groene, ecologische belevingszone en ontmoetingsplaats. In de tuin komen onder meer fruitboomgaarden, speelnatuur voor kinderen, een buitenklas, picknick- en rustplaatsen, een pluktuin, educatieve graanveldjes en -akker… Ook zullen verschillende sociale organisaties er een eigen moestuintje kunnen verzorgen.

Kostenplaatje? 161.850,00 euro, waarvan 80.925 euro vergoed wordt voor Leader Westhoek.