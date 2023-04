Ferm Gistel verzamelt 20 zakken zwerfvuil: “Dit is onvoorstelbaar”

De leden van Ferm Gistel, Moere en Zevekote stroopten de mouwen op om – in de gietende regen – zwerfvuil te rapen. De resultaten waren veelzeggend.

Op één voormiddag ruimden zo’n twintig deelnemers maar liefst twintig vuilniszakken zwerfvuil. Door te ‘plandelen’- een samensmelting van het Zweedse woord plocka, dat ‘verzamelen’ betekent, en wandelen – ruimden ze afval op in de bermen langs de Groene 62, de Vaartstraat, de Provincieweg, de Nieuwpoortsesteenweg en de Zevekotestraat. De bedenkelijke ‘buit’ bedroeg onder meer snoeppapiertjes, veel peuken, blikjes, plastic emmers, een volle fles wijn, verpakte zalm en pampers.

“Het is en blijft onvoorstelbaar hoeveel afval mensen zomaar in de natuur gooien. We stellen vast dat op sommige plaatsen afval bewust wordt achtergelaten”, zegt Christa Bonny, voorzitster van Ferm Moere. “Iedereen moet zich bewust zijn van de grote gevolgen. Neem nu een leeg drankblikje. Als dat op het veld van een landbouwer belandt, dan zal die dat zonder te weten het blikje verhakkelen bij het maaien van gewassen, waardoor het blikje versnipperd wordt en in de voedselketen van mens en dier terechtkomt. En wie wil nu plastic op het bord krijgen. Of ook: dieren slikken afval zonder te kauwen in, met maagproblemen en de dood als mogelijk gevolg. Verdere actie dringt zich op.”