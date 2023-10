Feest voor 40 jaar milieuraad Nieuwpoort

De milieuraad van Nieuwpoort vierde onlangs haar 40ste verjaardag met een receptie en een bezoek aan de Expo Sea Change in het provinciaal bezoekerscentrum de Duinpanne in De Panne.

Het begon allemaal in 1983 als reactie op ingrijpende milieuproblemen die de stad Nieuwpoort in de jaren daarvoor teisterden. Bodemvervuiling van een lokale verffabriek, watervervuiling van het kanaal Duinkerke-Nieuwpoort, plannen voor de bouw van een verbrandingsoven en zelfs het dumpen van radioactief afval in de Westhoek zorgden ervoor dat de stad actie moest ondernemen. Het resultaat was de oprichting van de milieuraad, met betrokken inwoners die samenkwamen om oplossingen te bedenken. Maar zoals bij alle goede dingen, was er rijping nodig.

Open milieuraden

De milieuraad besefte al snel dat de problematiek niet stopte bij de stadsgrenzen. Samenwerking met andere milieuraden werd essentieel. In het verleden werden open milieuraden georganiseerd met Middelkerke, De Panne en Koksijde, wat aantoonde dat samenwerking de weg vooruit was. Oorspronkelijk lag het voorzitterschap in handen van milieuambtenaar en burgemeester Mommerency, maar in 1992 werd het overgedragen aan een burger, Kurt Vanlerberge. Via Steven Desloovere, Dirk Bailleul en Jan Hauweele is het voorzitterschap nu in handen van Alain Maes. De samenstelling van de milieuraad evolueerde eveneens in de loop der jaren. Wat begon met alleen burgers werd uitgebreid met maatschappelijk relevante verenigingen, variërend van milieu- en natuurbeschermingsorganisaties tot educatieve, werknemers- en werkgeversorganisaties. Deze metamorfose maakte de milieuraad zelfstandiger en veerkrachtiger dan ooit tevoren. De 40ste verjaardag werd gevierd met een bezoek aan het provinciaal bezoekerscentrum de Duinpanne in De Panne. De receptie die erop volgde was een eerbetoon aan iedereen die betrokken is bij de raad, van de oprichters tot de huidige leden. Namens de stad bedankte schepen Kris Vandecasteele iedereen voor hun engagement. “En laten we niet vergeten dat we ook preus lik 40 zijn op wat we samen hebben bereikt.”. (PG)