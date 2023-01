Europese primeur: Groep Vanheede haalt risicohoudend medisch afval op in containers die volledig uit gerecycleerde kunststoffen zijn vervaardigd

De Groep Vanheede met hoofdzetel in de Dullaardstraat in Geluwe is vandaag in het UZ Gent begonnen met het ophalen van containers van 100 procent gerecycleerde kunststoffen voor risicohoudend medisch afval. Een primeur want dat soort container is de eerste op de Europese markt.

Het familiebedrijf Vanheede, op verschillende locaties actief in afvalbeheer en verwerking, ontwikkelde binnen haar kunststofdivisie een innovatieve grondstof die onder meer kan dienen voor de productie van medische containers.

Jaarlijks worden 55.000 medische containers van 30, 50 en 60 liter opgehaald in het UZ Gent. Deze bevatten risicohoudend medisch afval zoals laboratoriumafval, bloed en anatomisch afval. Om besmettingsgevaar te voorkomen, moeten ze volgens de geldende wetgeving verbrand worden bij een door OVAM vergunde verwerker.

Kleine vaten met grote impact

Het gaat om kleine vaten, maar wegens de eindbestemming van het afval hebben ze een grote impact op het milieu. Door de inzet van containers bestaande uit 100 procent gerecycleerd materiaal, bespaart UZ Gent jaarlijks 82.500 kg CO2-equivalenten in de volledige cyclus die hun risicohoudend medisch afval aflegt. Dit stemt overeen met 3.176 aangeplante bomen of meer dan 495.000 gereden kilometers met een dieselwagen. Zo zetten ze een belangrijke stap binnen de circulaire economie.

Enkele jaren geleden kwam de vraag naar een container uit gerecycleerd materiaal, zowel van de kant van UZ Gent als van Vanheede. Eerder al maakte UZ Gent een overstap naar vaten die bestaan uit 85 procent gerecycleerde kunststoffen. Met deze nieuwe vaten gaan ze dus nog een stap verder.

“Al vanaf de start van het project gingen we voor een container van 100 procent gerecycleerd materiaal”, zegt Jeroen Blancke, product manager plastics. “Deze ambitie maakte het er niet gemakkelijker op. Het heeft dan ook enige tijd geduurd om de juiste formulatie te vinden die aan de hoge eisen van een medisch vat voldoet, maar het was het zeker waard. De container voldoet aan de strengste kwaliteits- en veiligheidsnormen” (EDB)