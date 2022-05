Ernstige PFAS-vervuiling in Ryckeveldebos

In Ryckeveldebos heeft men na verkennend bodemonderzoek duidelijke aanwijzingen gevonden van ernstige PFAS-vervuiling. Na het PFOS-schandaal rond het chemisch bedrijf 3M in Zwijndrecht vroeg de Vlaamse overheid aan de gemeenten om mogelijk verontreinigde plaatsen op hun grondgebied door te geven.

Eén van de locaties die Beernem doorgaf, was het terrein van defensie aan ‘t Maandagse. Daar vinden al decennialang blusoefeningen van de marine plaats. In het verleden waren er daardoor al enkele saneringen nodig. Defensie maakte zelf ook een inventaris op van haar PFAS-verdachte terreinen. En ook op die lijst kwam het domein in Ryckevelde voor.

“Nu alle verdachte plaatsen in kaart zijn gebracht, is de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) begonnen met een verkennend bodemonderzoek om te achterhalen of er op de aangeduide locaties effectief vervuiling aanwezig is. Ook Ryckevelde kwam intussen aan de beurt”, aldus Beernems schepen voor Milieu Jan Vanassche.

“Uit het bodemonderzoek dat begin dit jaar plaatsvond en pas nu bekend raakte, blijkt dat er aanwijzingen zijn van ernstige PFAS-vervuiling. Niet alleen in de bodem, maar ook in het grondwater. OVAM vraagt nu aan defensie om een bodemdeskundige aan te stellen die de precieze omvang van de vervuiling moet vaststellen met het oog op sanering”, verduidelijkt Jan Vanassche.

“Ondertussen startte de gemeente een informatieronde voor de omwonenden. Ook Brugge en Damme worden aangeschreven. Die krijgen aanbevelingen over de nodige voorzorgsmaatregelen, dit in afwachting van een grondig onderzoek.”

“We raden de omwonenden aan onder meer het eten van zelf geteelde groenten of fruit te beperken, geen putwater als drinkwater te gebruiken of de moestuin water te geven.” (Regi)