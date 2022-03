En Kortemark is weer proper, voorlopig…

Op zaterdag 19 maart nodigde de gemeente Kortemark iedereen uit om massaal zwerfvuil te gaan rapen tijdens de Grote Lenteschoonmaak van Mooimakers. Om de campagne extra kracht bij te zetten, werden van enkele lokale Mooimakers levensgrote panelen gemaakt.

Vijf Kortemarkse Mooimakers werden aangesproken voor een fotoshoot in een professionele studio, samen met de Kortemarkse fotograaf Alexander Mandeville. Naast Seppe Vansevenant en Stan Germonpré werden Emily Hoornaert, Steffie Vandecaveye en Ronny Vandewalle stuk voor stuk vereeuwigd op forexpanelen, die her en der in het straatbeeld opduiken: bij bermen van invalswegen die vaak het doelwit zijn voor sluikstorters, in de Krekemeersen, in de dorpskernen en langs fietspaden. De vijf staan symbool voor alle Mooimakers die onze gemeente proper helpen houden en daarom ieders respect verdienen. Op zaterdag 19 maart kwamen alle Mooimakers langs in de tuin van het gemeentehuis om hun materiaal op te halen en af te spreken welk gebied ze gaan opruimen tijdens de Grote Lenteschoonmaak. Daar werd voor en na het opruimen ook een drankje voorzien. De activiteit vond plaats van 10 tot 17 uur met vrije inloop. Zo kon iedereen vrij kiezen op welk moment van de dag hij of zij aan de slag ging. (JDK)